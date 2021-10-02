ReTV: девочке в Латвии поставили редкий диагноз - синдром Туретта, но помощь получить не так легко

Видео: Сюжет передачи ReTV на латышском языке

Свист, хлопанье в ладоши, неконтролируемое высказывание фраз, кривляние лицом, выкрикивание различных звуков - симптомы этой болезни менее двух месяцев назад неожиданно появились у Катрины.

"Все началось очень неожиданно и медленно, с редких тиков в середине августа, которые ребенок пытался скрыть от матери, потому что это же ничего страшного, оно само пройдет.

Потом было 24 августа, когда тики стали неконтролируемыми и становились очень выраженными, тогда и начали искать помощи", - рассказала ReTV Эвита Карлсоне, мать Катрины Ливы Зундмане.

Сама девушка, страдающая синдромом Туретта, описывает ReTV, на что похожа эта болезнь: "Эти тики как чихание, их нельзя так просто удержать внутри.

Мне нужно многое объяснять людям, которые не понимают в классе, потому что я вообще не контролирую это. У меня было несколько случаев, когда спрашивали - что ты делаешь, с тобой все в порядке? Затем я должна объяснять, что у меня синдром Туретта и что я совсем не могу это контролировать", - говорит она.

Неконтролируемые действия и звуки наиболее ярко проявляются в моменты стресса, например, в классе с одноклассниками, а также во время собеседования. "Поскольку я чувствую, что мешаю учебе, это создает для меня стресс. У меня было несколько тиков из-за этого", - говорит Катрина Лива Зундмане.

Один из способов уменьшить эти симптомы - сосредоточиться на определенной деятельности. Четвероногая подруга Катрины Лора также работает как терапевт. Пока девочка играет с собакой, симптомы стихают. "Иногда у меня случаются приступы, когда я могу сидеть с тиками очень долго. Если я сосредоточусь, они будут проходить, иногда я заплетаю волосы, чтобы отвлечься от чего-то, от большего стресса", - говорит Катрина Лива Зундмане.

Мать Катрины обратилась за помощью к психиатру. Девочка сейчас принимает лекарство, но не ясно, поможет ли оно, потому что по достижении 18-летнего возраста тики могут уменьшиться или даже исчезнуть. Если лекарство окажется неэффективным, варианты лечения будут искать за границей.

Детский психиатр Никита Безбородов говорит передаче ReTV Ziņas, что не стоит беспокоиться о том, чтобы находиться рядом с человеком с синдромом Туретта, потому что в большинстве случаев пациент может навредить себе, но не другим. "Чаще от тиков страдает сам человек. Если тики очень сильные, например, если очень сильные двигательные тики, то это связано с постоянным напряжением в группах мышц и это больно. Иногда бывает, что человек кусает щеки, есть повреждение тканей - это опаснее для самого человека. Это связано с опасностью для общественности.