Пресс-конференция ⟩ Начинается дополнительная вакцинация от Covid-19 людей старше 65 лет

Дополнительная вакцинация начата по рекомендации Государственного совета по иммунизации.

Записаться на дополнительную вакцинацию можно на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989, а также у семейного врача или в медицинском учреждении, которое проводит вакцинацию.

В центрах социального ухода будет организована выездная вакцинация, чтобы их постояльцы могли получить не только дополнительную дозу вакцины от Covid-19, но и от гриппа. Это позволит избежать распространения в пансионатах двух инфекционных заболеваний.

В 11:00 на платформе Zoom состоится пресс-конференция, на которой будет рассказываться о начале дополнительной вакцинации ряда групп населения. В пресс-конференции примут участие председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска, руководитель отдела проекта вакцинации НСЗ Эва Юхневича и директор департамента социальных услуг Министерства благосостояния Алдис Дудиньш.

Как сообщалось, ранее Государственный совет по иммунизации постановил рекомендовать дополнительную дозу вакцины от Covid-19 лицам старше 65 лет, а также постояльцам центров социального ухода.

Совет указал, что вакцинацию дополнительной дозой следует рекомендовать не ранее чем через шесть месяцев после получения второй дозы или позже. В случае, если первая и вторая прививки были сделаны вакциной Pfizer/BioNTech, то эта вакцина рекомендована и для третьей дозы. Если первая и вторая прививки были сделаны вакциной AstraZeneca, то третья доза рекомендована вакциной Pfizer/BioNTech, но при необходимости это может быть и AstraZeneca.

Рекомендация не распространяется на тех, кто прошел первичную вакцинацию вакциной Moderna, поскольку пока нет научного обоснования, через какое время требуется третья доза этой вакцины. Имеющиеся в настоящее время данные свидетельствуют о том, что защита после этой вакцины сохраняется в течение как минимум восьми месяцев после первичной вакцинации.

"Мы подчеркиваем, что это временные рекомендации, основанные на текущей эпидемиологической ситуации в Латвии", - пояснила руководитель совета.

Она отметила, что Государственный совет по иммунизации следит за новейшей научной информацией и рекомендациями международных организаций в области здравоохранения и рекомендует дополнительную вакцинацию и другим группам, как только появятся соответствующие научные аргументы.

Совет постановил, что ревакцинация рекомендуется постояльцам центров социального ухода независимо от возраста.

Как подчеркивает совет, в настоящее время нет научных и эпидемиологических данных о необходимости дополнительной вакцинации медицинских работников или других профессиональных групп и в целом она не рекомендуется, поскольку заболеваемость в определенных профессиональных группах полностью вакцинированных людей не отличается от заболеваемости полностью вакцинированных людей в общей популяции.

Однако нельзя исключать введение дополнительной дозы работникам здравоохранения, которые находились в длительном контакте с больными Covid-19 или невакцинированными.

Совет считает, что дополнительная вакцинация не должна быть обязательной, в том числе для получения цифрового сертификата. Люди, прошедшие вакцинацию двумя или одной дозой соответствующих вакцин, считаются полностью вакцинированными.