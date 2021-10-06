Пьяный отец вместе с сыном попал в аварию: ребенок был не пристегнут

Как сообщает передача Degpunktā на TV3, в пятницу, 1 октября, днем ​​причиной аварии стал находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения водитель Volkswagen Passat. Всего через несколько минут после аварии мимо места происшествия проехали сотрудники Рижской муниципальной полиции. Они встретили виновника, который сидел на траве рядом с тротуаром, держа на коленях ребенка.

Отец пострадавшего мальчика сказал, что толком не знает, как произошла авария - может, кто-то неожиданно повернул перед ним, может, он засмотрелся на сына.

Однако мальчик получил травмы, и сотрудник полиции поспешил вызвать врача и оказать первую помощь.

Прибывшие на место врачи оценили состояние здоровья мальчика и приняли решение госпитализировать ребенка. Сам водитель отказался от медицинской помощи.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Спустя некоторое время из машины пошел дым, поэтому на место прибыли и пожарные. К счастью, машина просто дымилась, поэтому пожарные позаботились о том, чтобы с ней больше ничего не случилось.

С самого начала сотрудник полиции подозревал, что отец пострадавшего мальчика сидел за рулем в алкогольном опьянении. Он отрицал это, сказав, что выпил накануне. Его заявление не подтвердилось после теста, который показал почти 2 промилле опьянения.

Командир батальона Дорожной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции Янис Парадниекс также сообщил передаче, что

судя по травмам ребенка 2014 года рождения, он не был пристегнут.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводится расследование и выяснение обстоятельств.