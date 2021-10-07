Чт, 7.10.2021
У тех, кто получит положительный результат теста на Covid-19, сертификаты не аннулируют, а приостановят на 11 дней Эдгар Гоба, координато Национальной службы здравоохранения
Эдгар Гоба, координато Национальной службы здравоохранения
1

Уже сегодня могут быть введены новые ограничения. Чего можно ждать?

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня, 7 октября, совет по кризисному управлению повторно рассмотрит дальнейшие решения по снижению заболеваемости Covid-19. Заседание совета начнется в 15 часов.

Есть вероятность, что сразу после заседания конкретные решения могут быть приняты на внеочередном заседании Кабинета министров.

1

Ранее возможные ограничения уже обсуждались на заседании совета по вторник, но конкретные решения приняты не были.

Одинаковые ограничения

По мнению инфекциониста Уги Думписа, распространение Covid-19 в Латвии в настоящее время настолько стремительное, что даже существенного увеличения темпа вакцинации будет недостаточно, чтобы остановить инфекцию. Поэтому, по крайней мере вначале, необходимо ввести одинаковые ограничения и для вакцинированных, и для невакцинированных людей.

Латвия на пороге нового грустного рекорда

Во вторник в Латвии был зарегистрирован 1671 новый случай Covid-19 и получены сообщения о 16 умерших пациентах с Covid-19.

Больше случаев заражения в Латвии было выявлено только один раз - 31 декабря прошлого года, когда Covid-19 был обнаружен у 1861 жителя. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости вырос с 627,9 до 680,5 случаев на 100 000 населения в течение дня.

Более высокий показатель в Латвии наблюдался только в течение семи дней на пике предыдущей зимней волны Covid-19 в середине января. До сих пор самая высокая совокупная заболеваемость в Латвии была зафиксирована 10 января - 693,9, а 16 и 17 января - 690,3 и 690,2 случая на 100 000 населения.


НАВЕРХ
Back