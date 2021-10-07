Уже сегодня могут быть введены новые ограничения. Чего можно ждать?

Есть вероятность, что сразу после заседания конкретные решения могут быть приняты на внеочередном заседании Кабинета министров.

Ранее возможные ограничения уже обсуждались на заседании совета по вторник, но конкретные решения приняты не были.

Одинаковые ограничения

По мнению инфекциониста Уги Думписа, распространение Covid-19 в Латвии в настоящее время настолько стремительное, что даже существенного увеличения темпа вакцинации будет недостаточно, чтобы остановить инфекцию. Поэтому, по крайней мере вначале, необходимо ввести одинаковые ограничения и для вакцинированных, и для невакцинированных людей.

Латвия на пороге нового грустного рекорда

Во вторник в Латвии был зарегистрирован 1671 новый случай Covid-19 и получены сообщения о 16 умерших пациентах с Covid-19.

Больше случаев заражения в Латвии было выявлено только один раз - 31 декабря прошлого года, когда Covid-19 был обнаружен у 1861 жителя. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости вырос с 627,9 до 680,5 случаев на 100 000 населения в течение дня.