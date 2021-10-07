Одному год, другому - всего 5 месяцев. В Лиепае госпитализированы дети с Covid-19, схожая ситуация и в Резекне

Лиепая

В отделение детских болезней Лиепайской больницы с Covid-19 госпитализированы два малолетних ребенка вместе с матерями, которые также заразились Covid-19, сообщила специалист по связям с общественностью Лиепайской районной больницы Индра Грасе.

Одному ребенку год, другому - всего пять месяцев. По словам Грасе, оба находятся в педиатрическом отделении с матерями, которые также инфицированы Covid-19.

В целом сегодня, 7 октября, в больнице наблюдается резкий наплыв больных Covid-19. В стационаре лечится 41 пациент с Covid-19, двое из которых находятся в реанимации, а еще двое - в ковид-отделении с койками для кислородной терапии с высокой скоростью потока.

Резекне

В свою очередь, в Резекненской больнице проходят лечение от коронавируса четыре ребенка. Трем пациентам исполнилось два года, а одному - 11 лет.

Всего по состоянию на четверг в Резекненской больнице проходили лечение 67 пациентов, инфицированных Covid-19, из которых 44 нуждались в кислородной терапии. Четыре пациента, проходящие стационарное лечение, были вакцинированы против Covid-19.

Общая загрузка коек Covid-19 в больнице достигла 100%. Критическое увеличение числа пациентов с Covid-19 в Резекненской больнице произошло неделю назад, когда за пять часов были госпитализированы 13 пациентов, инфицированных Covid-19, которые все были кислородозависимыми.

С 6 сентября, когда в Резекне возобновилась госпитализация инфицированных Covid-19 пациентов, в стационаре прошли лечение 150 больных Covid-19.