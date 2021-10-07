Раздражительность, подавленность и тревога: как справиться с негативными эмоциями во время пандемии?

"У латвийцев исторически принято не проявлять эмоций и говорить о них сдержанно,

поэтому результаты исследования с одной стороны следует оценивать положительно, так как многие жители смогли распознать свои эмоции и говорить о своих эмоциях. Во время пандемии, сталкиваясь со множеством проблем, неуверенностью в будущем и постоянной адаптацией к новым ограничениям, трудно испытывать только радость, поэтому вполне нормально, что в это время мы также переживаем и негативные эмоции. Однако самое главное – сохранять бодрость и спрашивать себя, почему я чувствую то, что я чувствую, чтобы иметь возможность уловить эмоции, задержавшиеся надолго или переживаемые без очевидного основания", - говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолыня.

Подавление эмоций также может пробудить дремлющие физические недуги

Людям дается настолько широкий спектр эмоций по многим причинам, но в основном, чтобы помочь им общаться с окружающими и знать, как действовать в важных или даже критических ситуациях. Например, страх помогает человеку избегать опасных ситуаций - когда мы видим быстро приближающуюся машину, именно страх заставляет нас отскочить. Мы переживаем такие негативные эмоции, как тревога, подавленность и раздражительность, чтобы иметь возможность на учиться на них и сформировать свой будущий опыт.

"К сожалению, большая часть людей, испытывая неприятные эмоции, вместо того, чтобы позволить их себе пережить или найти ответы на вопрос, что вызвало конкретное чувство, начинают искать компенсацию. Чаще всего выбираемые компенсирующие механизмы пагубно влияют как на физическое, так и на эмоциональное здоровье, например чрезмерное употребление сладостей, алкоголя, отказ от занятий спортом и тому подобное. С другой стороны, если человек регулярно испытывает напряжение или сильный страх и проблема не решается, существует большая вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, может произойти сбой эндокринной системы, могут возникнуть различные дерматологические проблемы, а также некоторые их этих дремавших до сих пор аутоиммунных проблем могут активизироваться", - отмечает врач-психотерапевт Артурс Миксонс.

Физическая активность укрепляет не только тело, но и разум

Как показывает исследование, эмоционально лучше всего чувствуют себя те люди, которые ежедневно достаточно много занимаются физической активностью, которая является одним из лучших лекарств от негативных эмоций и стресса. Более того, во время занятий спортом в мозге выделяется гормон счастья эндорфин, который позволяет человеку чувствовать себя не только счастливее, но и увеличивает энергию - чем больше двигаться, тем больше можно сделать.

"Физическая активность зачастую воспринимается как обязанность или даже бремя, но давайте воспринимать ее как вид отдыха или проведения досуга, который помогает расслабиться, улучшает настроение и снижает стресс.