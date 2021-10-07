100% вакцинация сотрудников: бизнес-гиганты объявили о работе в "зеленом" режиме. Что это значит?
Со следующего понедельника, 11 октября, ряд крупных латвийских предприятий перейдет на "зеленый" режим работы, сообщили представители предприятий.
Со следующего понедельника, 11 октября, ряд крупных латвийских предприятий перейдет на "зеленый" режим работы, сообщили представители предприятий.
Что это значит?
Это означает, что очную работу с клиентами будет вести персонал, вакцинированный против Covid-19 или переболевший этим заболеванием, а всем посетителям центров по обслуживанию клиентов и магазинов будет необходимо предъявить сертификат Covid-19 или же воспользоваться удаленными услугами.
Какие компании участвуют?
Участники инициативы ООО Tet, ООО Latvijas mobilais telefons, АО Latvijas valsts meži, АО Latvenergo, ООО Omniva и АО Saf tehnika призывают и другие компании перейти в "зеленый" режим.
"В интересах здоровья всего общества мы призываем и другие предприятия внести свой вклад в снижение риска заболевания и работать в безопасном или так называемом "зеленом" режиме", говорится в заявлении компаний для СМИ.
Общая позиция
Поддерживая усилия правительства и медиков по борьбе с пандемией Covid-19, предприятия совместно разработали визуальную символику. Любая компания, которая присоединится к инициативе, может использовать эти материалы, разместив их у входа в торговую точку и проинформировав клиентов о том, что поставщик услуг работает в безопасном режиме.
Эти информационные знаки будут служить подтверждением того, что и сотрудники, и посетители могут предъявить действующий сертификат Covid-19.