100% вакцинация сотрудников: бизнес-гиганты объявили о работе в "зеленом" режиме. Что это значит?

Что это значит?

Это означает, что очную работу с клиентами будет вести персонал, вакцинированный против Covid-19 или переболевший этим заболеванием, а всем посетителям центров по обслуживанию клиентов и магазинов будет необходимо предъявить сертификат Covid-19 или же воспользоваться удаленными услугами.

Какие компании участвуют?

Участники инициативы ООО Tet, ООО Latvijas mobilais telefons, АО Latvijas valsts meži, АО Latvenergo, ООО Omniva и АО Saf tehnika призывают и другие компании перейти в "зеленый" режим.

"В интересах здоровья всего общества мы призываем и другие предприятия внести свой вклад в снижение риска заболевания и работать в безопасном или так называемом "зеленом" режиме", говорится в заявлении компаний для СМИ.

Общая позиция

Поддерживая усилия правительства и медиков по борьбе с пандемией Covid-19, предприятия совместно разработали визуальную символику. Любая компания, которая присоединится к инициативе, может использовать эти материалы, разместив их у входа в торговую точку и проинформировав клиентов о том, что поставщик услуг работает в безопасном режиме.

ФОТО: Пресс-фото