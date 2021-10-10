У пассажиров без ковид-сертификатов не будет льгот в общественном транспорте

С объявлением в Латвии режима чрезвычайной ситуации установлено, что с 18 октября совершеннолетние, у которых нет свидетельства о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании, не будут иметь скидки на проезд, сообщили в Министерстве сообщения.