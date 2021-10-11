Lux Express начинает обслуживать пассажиров на латвийских междугородних рейсах

Lux Express, которая до сих пор обслуживала в Латвии международные маршруты, начала работать на внутреннем рынке Латвии в связи с частичным открытием с 1 сентября рынка рейсовых перевозок внутри страны. До сих пор все автобусные перевозки в Латвии обслуживались только работающими по заказу государства и субсидируемыми государством автобусными операторами, но с сентября выдано первое разрешение на обслуживание маршрута Рига-Даугавпилс на коммерческой основе.

Ежедневно два раза автобусы Lux Express отправляются в обоих направлениях по маршруту Рига-Екабпилс-Ливаны-Даугавпилс. Третье дополнительное отправление будет добавляться в те дни, когда спрос выше, чем обычно.

Маршрут обслуживают автобусы со всеми удобствами на 57 мест, где между рядами больше места для ног, есть туалет, бесплатный доступ в интернет, автомат с бесплатными горячими напитками и мультимедийные экраны для каждого пассажира с широким выбором фильмов, музыки и аудиокниг.

Из-за действующих в Латвии ограничений по предотвращению распространения коронавируса пассажирам доступно только 80% имеющихся в автобусах мест.

"Целью Lux Express является развитие качественной маршрутной сети, соединяющей крупнейшие города Латвии. Мы надеемся, что в ближайшем будущем власти Латвии позволят нам открыть регулярное движение по маршрутам Рига-Лиепая, Рига-Вентспилс и другим местным междугородним маршрутам", - сказал исполнительный директор Lux Express Ингмар Роос.