Пн, 11.10.2021
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Lux Express начинает обслуживать пассажиров на латвийских междугородних рейсах

Автобус Lux Express. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Компания Lux Express, крупнейший оператор автобусов дальнего следования в Балтийском регионе, с понедельника, 11 октября, начинает обслуживать пассажиров на латвийских междугородних маршрутах. Первой открыта автобусная линия Рига-Екабпилс-Ливаны-Даугавпилс, сообщает Lux Express.

Lux Express, которая до сих пор обслуживала в Латвии международные маршруты, начала работать на внутреннем рынке Латвии в связи с частичным открытием с 1 сентября рынка рейсовых перевозок внутри страны. До сих пор все автобусные перевозки в Латвии обслуживались только работающими по заказу государства и субсидируемыми государством автобусными операторами, но с сентября выдано первое разрешение на обслуживание маршрута Рига-Даугавпилс на коммерческой основе.

Ежедневно два раза автобусы Lux Express отправляются в обоих направлениях по маршруту Рига-Екабпилс-Ливаны-Даугавпилс. Третье дополнительное отправление будет добавляться в те дни, когда спрос выше, чем обычно.

Маршрут обслуживают автобусы со всеми удобствами на 57 мест, где между рядами больше места для ног, есть туалет, бесплатный доступ в интернет, автомат с бесплатными горячими напитками и мультимедийные экраны для каждого пассажира с широким выбором фильмов, музыки и аудиокниг.

Из-за действующих в Латвии ограничений по предотвращению распространения коронавируса пассажирам доступно только 80% имеющихся в автобусах мест.

"Целью Lux Express является развитие качественной маршрутной сети, соединяющей крупнейшие города Латвии. Мы надеемся, что в ближайшем будущем власти Латвии позволят нам открыть регулярное движение по маршрутам Рига-Лиепая, Рига-Вентспилс и другим местным междугородним маршрутам", - сказал исполнительный директор Lux Express Ингмар Роос.

Продажа билетов на новый автобусный маршрут началась 6 октября. Цены на билеты на сайте Lux Express начинаются с 5 евро, билеты также можно приобрести в кассах автовокзалов по маршруту следования, где цена билета составляет 11 евро. Lux Express предлагает скидки на проезд по своим маршрутам молодым людям до 26 лет и пассажирам старше 60 лет.


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