В Польше прошли масштабные демонстрации в поддержку ЕС

Напомним, в четверг трибуна Конституционного суда постановил, что некоторые пункты договора с ЕС "не соединимы" с конституцией Польши, что вызвало очередной кризис в блоке и привело к разговорам о возможном выходе Польши из ЕС.
Галерея: Демонстрации в Польше
Организаторы протестов сообщили, что демонстрации прошли более чем в 100 городах, в том числе в Варшаве, Данциге, Кракове и Познани. В Варшаве на демонстрацию собрались примерно 100 000 человек.
Демонстрации провозгласил лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши - либеральной "Гражданской платформы", бывший президент Евросовета и экс-премьер-министр Дональд Туск.
Выступая перед демонстрантами в Варшаве, Туск обвинил правящую национал-консервативную партию "Закон и порядок" в том, что она хочет выхода Польши из ЕС.
"Место Польши - в Европе", - отметил Туск. - Мы победим, так как нас большинство".
В то же самое время в Варшаве прошла и контрдемонстрация крайне правых групп.
Политики по всей Европе осудили решение трибунала Конституционного суда Польши, которое ставит под угрозу правовую систему ЕС, и глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн предупредил, что Варшава "играет с огнем".
В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, положительно оценив решение суда, отметил, что Польша не собирается покидать ЕС, однако к каждой стране-участнице нужно относиться с уважением и как к полноправному партнеру.
Между Варшавой и Брюсселем уже долгое время существуют разногласия по вопросам стандартов демократии и независимости судебной власти.
Однако решение, согласно которому признано, что отдельные пункты договора с ЕС "не соединимы" с конституцией Польши, вызвало прямую конфронтацию Брюсселя и Варшавы.