В Польше прошли масштабные демонстрации в поддержку ЕС

Напомним, в четверг трибуна Конституционного суда постановил, что некоторые пункты договора с ЕС "не соединимы" с конституцией Польши, что вызвало очередной кризис в блоке и привело к разговорам о возможном выходе Польши из ЕС.

Галерея: Демонстрации в Польше

Организаторы протестов сообщили, что демонстрации прошли более чем в 100 городах, в том числе в Варшаве, Данциге, Кракове и Познани. В Варшаве на демонстрацию собрались примерно 100 000 человек.

Демонстрации провозгласил лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши - либеральной "Гражданской платформы", бывший президент Евросовета и экс-премьер-министр Дональд Туск.

Выступая перед демонстрантами в Варшаве, Туск обвинил правящую национал-консервативную партию "Закон и порядок" в том, что она хочет выхода Польши из ЕС.

"Место Польши - в Европе", - отметил Туск. - Мы победим, так как нас большинство".

В то же самое время в Варшаве прошла и контрдемонстрация крайне правых групп.

Политики по всей Европе осудили решение трибунала Конституционного суда Польши, которое ставит под угрозу правовую систему ЕС, и глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн предупредил, что Варшава "играет с огнем".

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, положительно оценив решение суда, отметил, что Польша не собирается покидать ЕС, однако к каждой стране-участнице нужно относиться с уважением и как к полноправному партнеру.

Между Варшавой и Брюсселем уже долгое время существуют разногласия по вопросам стандартов демократии и независимости судебной власти.