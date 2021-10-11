Вход - только с сертификатом. В рижский торговый центр перестали пускать непривитых

Как пояснили в торговом центре, принимая во внимание инфраструктуру и расположение магазинов в Galleria Riga, согласно установленным правительством распоряжениям там невозможно полностью отделить поток вакцинированных и невакцинированных людей в магазины первой необходимости и все остальные торговые места. Поэтому было принято решение перейти исключительно на "зеленый" режим, предоставив возможность закупаться и получать услуги в любом из магазинов Galleria Riga только тем покупателям, которые смогут предоставить ковид-сертификат.

"Мы - за вакцинацию. За солидарность с медиками и вакцинированной частью общества.

За требования, которые относятся ко всем нам во имя всеобщей цели, чтобы в будущем мы могли вернуться к обычному ритму жизни без ограничений", - заявила руководитель торгового центра Зане Шульца.

У входов в Galleria Riga размещены указатели с информацией о том, что зайти в торговый центр можно только с ковид-сертификатом.

На входах в торговый центр находятся посты контроля охранной службы, на которых верифицируют показанные посетителями сертификаты и удостоверения личности.

Галерея: Проверка QR-кодов в торговых центрах

Наблюдения представителей торгового центра свидетельствуют, что посетители хорошо проинформированы о новом порядке и заранее готовят сертификаты и документы.

В то же время есть и небольшая часть посетителей, которые забыли документы, поэтому были вынуждены уйти, и совсем незначительное число тех, кто, увидев сообщения у входов, уходил.

Как сообщили RUS TVNET читатели, в "зеленом" режиме работают и некоторые небольшие торговые центры - например, Dole в Кенгарагсе и Minska в Пурвциемсе.