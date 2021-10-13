"Почти три часа вопросов": Ксения Собчак вернулась с допроса по делу о ДТП

Собчак отметила, что выдержала "почти три часа вопросов". Но ее взгляд то, что у нее спрашивали не имело отношения к тому "о чем обычно спрашивают свидетелей".

"И видео, снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов. Я понимаю, для чего это делается, и на что рассчитывают", - написала она.

В завершении своей публикации она добавила, что поддерживает связь с пострадавшими.

Напомним, авария произошла на дороге между Адлером и Красной Поляной вечером 9 октября. Автомобиль Mercedes, в салоне которого находились Ксения Собчак и два ее помощника, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси марки Volkswagen. Пассажирка такси погибла на месте. Другая пассажирка и водитель были госпитализированы.

Ксения Собчак направлялась после мероприятия в аэропорт. Вскоре после ДТП она пересела в другой автомобиль и продолжила путь.