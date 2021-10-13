"Почти три часа вопросов": Ксения Собчак вернулась с допроса по делу о ДТП
Российская телеведущая Ксения Собчак рассказала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", как прошел о допросе по делу о смертельном ДТП в Сочи.
Российская телеведущая Ксения Собчак рассказала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", как прошел о допросе по делу о смертельном ДТП в Сочи.
Собчак отметила, что выдержала "почти три часа вопросов". Но ее взгляд то, что у нее спрашивали не имело отношения к тому "о чем обычно спрашивают свидетелей".
"И видео, снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов. Я понимаю, для чего это делается, и на что рассчитывают", - написала она.
В завершении своей публикации она добавила, что поддерживает связь с пострадавшими.
Напомним, авария произошла на дороге между Адлером и Красной Поляной вечером 9 октября. Автомобиль Mercedes, в салоне которого находились Ксения Собчак и два ее помощника, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси марки Volkswagen. Пассажирка такси погибла на месте. Другая пассажирка и водитель были госпитализированы.
Ксения Собчак направлялась после мероприятия в аэропорт. Вскоре после ДТП она пересела в другой автомобиль и продолжила путь.
После того как СМИ растиражировали эту новость, Ксения Собчак прокомментировала аварию в своем Telegram-канале, написав, что находится дома с сотрясением мозга и многочисленными травмами. Телеведущая заявила, что покинула место ДТП, так как хотела быстрее попасть домой к сыну. Она добавила, что ее помощники перед отъездом удостоверились, что пострадавшим людям уже оказывают помощь.