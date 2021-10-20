Как фонды кохезии могут помочь именно вам?

За "зеленую" и цифровую Европу

Как и в прошлом, в ближайшие годы средства будут доступны любому предприимчивому гражданину, желающему внести свой вклад в развитие региона. Поскольку особенно будут поддерживаться проекты, соответствующие европейскому "зеленому курсу" и ориентированные на дигитализацию и использование высококвалифицированных навыков. В частности, в ближайшие годы средства Фонда кохезии будут направлены на проекты, способствующие смягчению последствий изменения климата и продвижению устойчивых, климатически нейтральных способов работы и жизни. Так что люди, которые стремятся сделать свои дома более энергоэффективными, которые намерены получать электроэнергию из возобновляемых, минимально загрязняющих источников и хотят сократить выбросы в атмосферу, имеют на это право. Ожидается, что финансовая поддержка будет оказана покупателям электромобилей и компаниям, внедряющим инновационные производственные решения, которые помогают минимизировать отходы и загрязнение окружающей среды.

Значительную выгоду от нового бюджета получат люди, живущие вблизи водоемов, чьи дворы или улицы часто после штормов неизбежно превращаются в глубокую лужу. Политика кохезии предусматривает строительство новой инфраструктуры для смягчения последствий изменения климата. Она включает укрепление берегов и создание лучших систем водоотвода, поскольку многим европейских странам в ближайшие десятилетия придется решать проблемы, связанные с таянием ледников и повышением уровня моря.

Высококвалифицированные работники

Недавно созданный Фонд справедливого перехода обещает быть особенно полезным для жителей регионов, поддерживая переход к "зеленому" сельскому хозяйству и софинансируя переобучение работников во всех регионах, кроме Риги и Пририжья. Это означает, что работник любого предприятия в любом регионе Латвии сможет обратиться к своему руководителю с инициативой освоить новые навыки, соответствующие сегодняшним технологическим возможностям и необходимые для более эффективной, современной работы, и будет направлен на обучение, которое помогут профинансировать фонды кохезии. Эта возможность позволит тысячам людей освоить новые, востребованные и более высокооплачиваемые профессии, чтобы жить в достатке и производить продукцию или услуги с высокой добавленной стоимостью. Работодатели также получат выгоду, поскольку смогут восполнить нехватку рабочей силы за счет квалифицированных работников. Именно таковаель ЕС - предложить своим гражданам и остальному миру высококачественную и экологически чистую продукцию. А это невозможно без образованных, высококвалифицированных работников.

Видение ЕС заключается в построении современной, технологически развитой и цифровой экономики, поэтому широкий спектр проектов по дигитализации ждет существенная поддержка. Те, кто помогает делать больше с меньшими затратами, максимально используя цифровые мощности, а также искусственный интеллект, будут иметь право на получение финансовой поддержки от фондов. Эти деньги также предназначены для улучшения цифровых навыков населения и должны быть использованы как можно шире, поскольку в настоящее время менее половины населения Латвии в достаточной степени владеет современными технологиями.