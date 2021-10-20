Ср, 20.10.2021
Я не понимаю, что это может означать - обязательная вакцинация пожилых людей Янис Борданс, министр юстиции
Янис Борданс, министр юстиции

Как фонды кохезии могут помочь именно вам?

ФОТО: Pixabay

Политики на местном, национальном и европейском уровне теряют внимание своих избирателей чаще, чем им хотелось бы, когда начинают произносить иностранные слова и жонглировать терминами, которые ничего не значат для их аудитории. Это касается и политики кохезии. В латышском языке до сих пор нет точного и понятного синонима этого термина, поэтому население воспринимает его как очередной пример пустого словоблудия, которое к ним не относится. Но политика кохезии не только касается всех, но и может принести пользу почти каждому жителю Латвии. Даже если мы сами этого не осознаем.

Значительный вклад

С момента вступления Латвии в Европейский союз в 2004 году фонды кохезии помогли сделать гораздо больше для улучшения состояния окружающей среды, чем мы могли бы сделать самостоятельно. Деньги, поступившие из Европейского фонда регионального развития (ERDF), Европейского социального фонда (ESF) и Фонда кохезии (CF), позволили восстановить дороги в регионах, утеплить школы и жилье, построить спортивные площадки, культурные центры и центры социального обслуживания. Предприятия, особенно малые и средние, смогли реализовать свои амбиции, расширить свою деятельность и, как следствие, трудоустроить большее количество людей.

Инвестиции в развитие регионов Латвии не прекращаются. Этим летом был утвержден новый многолетний бюджет кохезии, который предусматривает, что до 2027 года в Латвию будет инвестировано более 4,5 млрд евро. Это действительно впечатляющая денежный объем, почти половина годового бюджета Латвии.

4,24 миллиарда поступят из хорошо известных ERDF, ESF и CF, еще 272 миллиона евро - из нового инструмента REACT-EU для оказания помощи при пандемии и 192 миллиона евро - из недавно созданного Фонда справедливого выравнивания. Это позволит латвийцам получить даже больше денег, чем в предыдущий плановый период с 2014 по 2020 год.

За "зеленую" и цифровую Европу

Как и в прошлом, в ближайшие годы средства будут доступны любому предприимчивому гражданину, желающему внести свой вклад в развитие региона. Поскольку особенно будут поддерживаться проекты, соответствующие европейскому "зеленому курсу" и ориентированные на дигитализацию и использование высококвалифицированных навыков. В частности, в ближайшие годы средства Фонда кохезии будут направлены на проекты, способствующие смягчению последствий изменения климата и продвижению устойчивых, климатически нейтральных способов работы и жизни. Так что люди, которые стремятся сделать свои дома более энергоэффективными, которые намерены получать электроэнергию из возобновляемых, минимально загрязняющих источников и хотят сократить выбросы в атмосферу, имеют на это право. Ожидается, что финансовая поддержка будет оказана покупателям электромобилей и компаниям, внедряющим инновационные производственные решения, которые помогают минимизировать отходы и загрязнение окружающей среды.

Значительную выгоду от нового бюджета получат люди, живущие вблизи водоемов, чьи дворы или улицы часто после штормов неизбежно превращаются в глубокую лужу. Политика кохезии предусматривает строительство новой инфраструктуры для смягчения последствий изменения климата. Она включает укрепление берегов и создание лучших систем водоотвода, поскольку многим европейских странам в ближайшие десятилетия придется решать проблемы, связанные с таянием ледников и повышением уровня моря.

Высококвалифицированные работники

Недавно созданный Фонд справедливого перехода обещает быть особенно полезным для жителей регионов, поддерживая переход к "зеленому" сельскому хозяйству и софинансируя переобучение работников во всех регионах, кроме Риги и Пририжья. Это означает, что работник любого предприятия в любом регионе Латвии сможет обратиться к своему руководителю с инициативой освоить новые навыки, соответствующие сегодняшним технологическим возможностям и необходимые для более эффективной, современной работы, и будет направлен на обучение, которое помогут профинансировать фонды кохезии. Эта возможность позволит тысячам людей освоить новые, востребованные и более высокооплачиваемые профессии, чтобы жить в достатке и производить продукцию или услуги с высокой добавленной стоимостью. Работодатели также получат выгоду, поскольку смогут восполнить нехватку рабочей силы за счет квалифицированных работников. Именно таковаель ЕС - предложить своим гражданам и остальному миру высококачественную и экологически чистую продукцию. А это невозможно без образованных, высококвалифицированных работников.

Видение ЕС заключается в построении современной, технологически развитой и цифровой экономики, поэтому широкий спектр проектов по дигитализации ждет существенная поддержка. Те, кто помогает делать больше с меньшими затратами, максимально используя цифровые мощности, а также искусственный интеллект, будут иметь право на получение финансовой поддержки от фондов. Эти деньги также предназначены для улучшения цифровых навыков населения и должны быть использованы как можно шире, поскольку в настоящее время менее половины населения Латвии в достаточной степени владеет современными технологиями.

Статья подготовлена в рамках проекта #RītdienasEs, реализованного при финансовой поддержке Европейского союза.

 

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