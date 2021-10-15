Объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии падает третий год подряд

Международные перевозки составили 13,911 млн тонн, что на 13,1% меньше, чем за тот же период прошлого года, а объем внутренних перевозок увеличился на 2,3% до 1,481 млн тонн.

Объем транзитных грузов за девять месяцев года составил 11,784 млн тонн, что на 12,5% меньше, чем за тот же период 2020 года.

Объем железнодорожных транзитных грузов через порты за девять месяцев года достиг 8,513 млн тонн, что на 23,8% меньше, чем за соответствующий период годом ранее, а объем сухопутного транзита через территорию Латвии - 3,271 млн тонн, что на 42,8% больше.