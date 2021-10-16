Covid-19: в Литве заразились еще 2700 человек, в Эстонии - 1238

Литва

Вчера сделано 25 260 тестов, доля положительных результатов составила 10,7%.

В Литве с начала пандемии от Covid-19 умерло 5406 человек.

В настоящее время в больницах проходят лечение 1599 пациентов с Covid-19, 161 из которых находятся в реанимации.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Литве увеличился до 1 095,6.

В Литве от Covid-19 вакцинировано 1 778 916 человек, в том числе 1 643 604 человека прошли курс вакцинации. Ревакцинацию получили 48 296 человек.

Эстония

За сутки в Эстонии сделано 8260 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 1238 тестов. Скончались семеро инфицированных коронавирусом пациентов преклонного возраста. Об этом BNS сообщил в субботу утром департамент здоровья.

Из 1238 позитивных 811 тестов принадлежат невакцинированным пациентам, а у 427 человек, тест которых оказался позитивным, курс вакцинации завершен.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались семь человек, все они не были вакцинированы: мужчины 71, 77, 79 лет и 81 года, а также женщины 82, 84 и 89 лет.

По состоянию на утро субботы стационарное лечение из-за симптомов коронавируса требуется 278 пациентам. Всего госпитализированы 363 человека, 227 из них (62,5%) не вакцинированы, а у 136 человек (37,5%) курс вакцинации завершен. За сутки в больницах открыты 57 новых историй болезни.