Сб, 16.10.2021
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Евгения Путилина, хозяйка тату-студии

Из крупных центров вакцинации в Риге в субботу самый загруженный - Atta Centre

Очередь на вакцинацию в "ATTA Centre" в Риге ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Из крупных центров вакцинации против Covid-19 в Риге в субботу, 16 октября, наиболее загруженный является конференц-комплекс Atta Centre - все записи на субботу уже заняты, а в воскресенье доступно еще 630 мест для регистрации.

Между тем, в выставочном зале на Кипсале в субботу еще можно сделать прививки как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи. Есть еще 400 мест для регистрации на субботу и 900 мест на воскресенье.

Также в олимпийском центре Rimi на улице Гростонас в субботу еще можно сделать прививки как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи. Согласно информации, собранной NVD до 12 часов дня, можно зарегистрироваться на 320 мест в субботу и 900 мест в воскресенье.

В целом жители активно используют возможность вакцинации в центрах массовой вакцинации в Риге, а также в Даугавпилсе и Мадоне, и процесс вакцинации идет в хорошем темпе, сообщила представитель NVD Инга Васильева.

Как сообщалось, в Риге сегодня жители могут пройти вакцинацию от Covid-19 в трех крупных центрах вакцинации, а в Мадоне с сегодняшнего дня сделать прививку можно в Спортивном центре. Сделать прививку от Covid-19 все еще можно в Даугавпилсском олимпийском центре.


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