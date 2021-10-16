Из крупных центров вакцинации в Риге в субботу самый загруженный - Atta Centre

Между тем, в выставочном зале на Кипсале в субботу еще можно сделать прививки как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи. Есть еще 400 мест для регистрации на субботу и 900 мест на воскресенье.

Также в олимпийском центре Rimi на улице Гростонас в субботу еще можно сделать прививки как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи. Согласно информации, собранной NVD до 12 часов дня, можно зарегистрироваться на 320 мест в субботу и 900 мест в воскресенье.

В целом жители активно используют возможность вакцинации в центрах массовой вакцинации в Риге, а также в Даугавпилсе и Мадоне, и процесс вакцинации идет в хорошем темпе, сообщила представитель NVD Инга Васильева.