После постановления правительства значительно выросли темпы вакцинации

На прошлой неделе от Covid-19 были привиты по крайней мере 73 000 человек, или около 10 500 человек в день. Это меньше, чем в самые активные месяцы в конце весны и начале лета, но значительно больше, чем летом. Например, неделей ранее в среднем прививалось 7300 человек в день, а месяцем ранее - всего 4700 человек.

В воскресенье вакцины от Covid-19 получили по крайней мере 3523 человека, в том числе первую дозу - 2161 человек, завершили вакцинацию 1322 человека, а 40 человек прошли дополнительную вакцинацию.

К настоящему времени первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 842 000 человек, или 44,7% населения страны. Из них вторую дозу уже получили около 754 000 человек, а еще около 180 000 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз, поэтому общее количество завершивших вакцинацию составляет 935 000 человек, или 49,7% населения страны. Общее количество получивших первую дозу вакцины и вакцину Johnson&Johnson составляет 1,02 млн человек.