Темпы вакцинации от Covid-19 пока не изменились

За первые три дня недели прививки делали в среднем по 11 500 человек в день, но эти данные еще могут измениться. На прошлой неделе в Латвии от Covid-19 прививались около 11 700 человек в день. Эти показатели отстают от максимальной активности в конце весны и начале лета, но они в два раза выше, чем летом.