Пт, 22.10.2021
Теперь мы должны списать продукты, которые мы купили, веря в обещания правительства, что не будет никаких ограничений для вакцинированных. Римант Юганс, директор по маркетингу компании DEPO
Римант Юганс, директор по маркетингу компании DEPO

Будущее предприятий ЕС - стремительная дигитализация

ФОТО: Shutterstock

Курс Европейской комиссии на дигитализацию экономики оказался дальновидным и даже стал спасательным кругом для тысяч предприятий и миллионов граждан во время пандемии Covid-19. Работа, обучение, покупки, общение и даже развлечения были бы просто невозможны для значительной части общества без цифровых технологий. Поэтому в будущем мы планируем интенсифицировать их развитие, чтобы люди могли получать все больше услуг удаленно.

Это открывает множество различных возможностей. Дети и студенты смогут учиться у лучших преподавателей, а не у тех, которые географически ближе, пациенты - консультироваться у самых знающих врачей в Европейском союзе (ЕС), предприятия - нанимать людей с необходимыми специальными навыками, даже если они живут за тысячи километров. Эти параметры во многом определят, компании какого профиля могут рассчитывать на быстрый рост и высокий оборот в 2030 году.

Всеобъемлющая сеть

В представленном в марте "Цифровом компасе" ЕК для путешествия Европы в цифровое десятилетие перечислен ряд фундаментальных факторов, которые помогут предприятиям конкурировать в следующем десятилетии и предлагать продукты и услуги, отвечающие ожиданиям потребителей. Предложение предусматривает дигитализацию возможностей. Ожидается, что к 2030 году 75% европейских предприятий будут использовать облачные вычисления, масштабные данные и искусственный интеллект, а более 90% европейских МСП достигнут хотя бы базового уровня интенсивности цифровых технологий.

Первая и наиважнейшая задача - максимальное использование цифровой инфраструктуры, развитие которой является одной из долгосрочных ключевых целей ЕК. Она намерена к 2030 году создать превосходную и безопасную сеть, доступную во всех районах проживания, со скоростью передачи данных, измеряемой в гигабайтах. Это будет достигнуто благодаря сочетанию мобильных, фиксированных и спутниковых сетей 5G. Уже сегодня трудно представить себе успешный бизнес, который не использует цифровые решения, а через десять лет это будет практически невозможно.

Даже небольшая пекарня на углу улицы маленького городка может получить больше прибыли, если будет умело использовать как инструменты цифрового маркетинга, так и различные сетевые решения по доставке товаров. Представьте себя спешащим на работу мимо булочной и вдыхающим соблазнительный аромат выпечки. У вас нет времени на посещение магазина, поэтому вы продолжаете свой путь, но заказываете булочки в интернет-магазине через свой смартфон. Из магазина тут же вылетает дрон с вашим заказом и следует за сигналом с вашего телефона, пока не поймает вас и не доставит посылку. И вот, продолжая свой путь, вы уже заправляетесь свежеиспеченным, теплым лакомством.

Продукты с добавленной стоимостью

Поскольку ЕС планирует стать мировым лидером в области цифровых технологий, компании, которые будут участвовать в разработке всемирной паутины и сопутствующих услуг, а также в производстве ключевых компонентов, могут рассчитывать на серьезную поддержку. Например, предложение предусматривает, что к 2030 году европейское производство суперсовременных и устойчивых полупроводников, включая процессоры, будет составлять не менее 20% от мирового производства.

ЕС рассматривает себя на мировом рынке как производителя продукции с высокой добавленной стоимостью, поэтому инвестиции и механизмы поддержки внутри блока будут более доступны для компаний, работающих над интеллектуальными решениями. Развитие интеллектуальной городской инфраструктуры, безусловно, будет одним из них. Сюда входят системы различной степени сложности. Самым простым вариантом являются "сообразительные" светофоры, которые используют датчики движения и камеры для измерения интенсивности движения и меняют сигналы в зависимости от количества пользователей авто вблизи перекрестка, а не на основе временных интервалов. Самыми сложными будут комплексные системы дорожного движения, обеспечивающие безопасное передвижение автономных автомобилей по городским улицам. Конечно, это проект далекого будущего, но рано или поздно человечество достигнет такой реальности, и европейские мегаполисы хотят быть одними из первых, кто будет использовать такие решения.

Умные решения

Большой потенциал для роста и развития будет у предприятий "умного сельского хозяйства", созданные которыми системы позволят собирать в режиме реального времени данные о посевах, стадах, погодных условиях и прогнозировать урожайность на длительный период. Важные данные позволят ответственным органам своевременно определять объем запасов продовольствия по всему ЕС и планировать цепочки поставок. Это также поможет избежать тендерных войн с другими регионами.

Производство как услуга обещает стать новой нишей, которая станет все более востребованной благодаря всеобъемлющей и мощной цифровой сети. Подобно тому, как сегодня компании несколькими кликами могут увеличить объем памяти в облачном хранилище или прикупить дополнительные услуги, через несколько лет производственные мощности также можно будет "позаимствовать" у других предприятий. Другими словами, компании, которые не используют свое оборудование в полной мере, будут предлагать его на открытом рынке. В свою очередь те, кому его не хватает, будут покупать определенное количество продукции в качестве услуги.

Быстрый рост ожидается и в области квантовых вычислений, поскольку ЕС поставил перед собой цель стать мировым лидером в разработке квантовых компьютеров. Эти сверхмощные машины будут использоваться для выполнения масштабных и сложных расчетов, проведения виртуальных испытаний лекарств, расчета использования природных ресурсов и моделирования различных экономических процессов.

Надежда на малые и средние предприятия (МСП)

Трансформация бизнеса будет зависеть от его способности быстро и широко внедрять новые цифровые технологии, в том числе в отстающих промышленных и сервисных экосистемах.

Поддержка ЕС, в частности, посредством единого рынка, программы "Цифровая Европа" и программы кохезии будет способствовать развертыванию и использованию цифровых возможностей, включая промышленное пространство данных, вычислительные мощности, открытые стандарты, испытательные и экспериментальные установки.

У МСП ключевая роль в этом переходе не только потому, что они составляют большинство предприятий в ЕС, но и потому, что они являются основным источником инноваций. При поддержке более чем 200 цифровых инновационных центров и промышленных кластеров к 2030 году МСП должны иметь возможность легко и на справедливых условиях получать доступ к цифровым технологиям или данным, подкрепленным соответствующим регулированием, и пользоваться адекватной поддержкой для дигитализации. В этом контексте более 200 европейских цифровых инновационных центров и промышленных кластеров по всему ЕС должны поддержать цифровую трансформацию как инновационных, так и нецифровых МСП и соединить цифровых поставщиков с местными экосистемами. Цель - достичь высокого уровня интенсивности цифровых технологий, никого не оставив в стороне.

Статья подготовлена в рамках проекта #RītdienasEs, реализованного при финансовой поддержке Европейского союза.

 

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