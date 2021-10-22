Будущее предприятий ЕС - стремительная дигитализация

Даже небольшая пекарня на углу улицы маленького городка может получить больше прибыли, если будет умело использовать как инструменты цифрового маркетинга, так и различные сетевые решения по доставке товаров. Представьте себя спешащим на работу мимо булочной и вдыхающим соблазнительный аромат выпечки. У вас нет времени на посещение магазина, поэтому вы продолжаете свой путь, но заказываете булочки в интернет-магазине через свой смартфон. Из магазина тут же вылетает дрон с вашим заказом и следует за сигналом с вашего телефона, пока не поймает вас и не доставит посылку. И вот, продолжая свой путь, вы уже заправляетесь свежеиспеченным, теплым лакомством.

Продукты с добавленной стоимостью

Поскольку ЕС планирует стать мировым лидером в области цифровых технологий, компании, которые будут участвовать в разработке всемирной паутины и сопутствующих услуг, а также в производстве ключевых компонентов, могут рассчитывать на серьезную поддержку. Например, предложение предусматривает, что к 2030 году европейское производство суперсовременных и устойчивых полупроводников, включая процессоры, будет составлять не менее 20% от мирового производства.

ЕС рассматривает себя на мировом рынке как производителя продукции с высокой добавленной стоимостью, поэтому инвестиции и механизмы поддержки внутри блока будут более доступны для компаний, работающих над интеллектуальными решениями. Развитие интеллектуальной городской инфраструктуры, безусловно, будет одним из них. Сюда входят системы различной степени сложности. Самым простым вариантом являются "сообразительные" светофоры, которые используют датчики движения и камеры для измерения интенсивности движения и меняют сигналы в зависимости от количества пользователей авто вблизи перекрестка, а не на основе временных интервалов. Самыми сложными будут комплексные системы дорожного движения, обеспечивающие безопасное передвижение автономных автомобилей по городским улицам. Конечно, это проект далекого будущего, но рано или поздно человечество достигнет такой реальности, и европейские мегаполисы хотят быть одними из первых, кто будет использовать такие решения.

Умные решения

Большой потенциал для роста и развития будет у предприятий "умного сельского хозяйства", созданные которыми системы позволят собирать в режиме реального времени данные о посевах, стадах, погодных условиях и прогнозировать урожайность на длительный период. Важные данные позволят ответственным органам своевременно определять объем запасов продовольствия по всему ЕС и планировать цепочки поставок. Это также поможет избежать тендерных войн с другими регионами.