Видео ⟩ Путин: Европейцы прививаются в России "Спутником", а в своих странах покупают справки о вакцинации Pfizer

"Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку "Спутником", а там справку покупают, что они привиты Pfizer.

Ну, потому что, да, серьезно. Это причем врачи говорят, из европейских стран. Вот. Ну считают, что все-таки "Спутник" более надежный, более безопасный", - сказал он.

Путин говорил об обязательной вакцинации от коронавируса в России. По словам президента, он не поддерживает обязательную вакцинацию, при этом региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, если это рекомендуют врачи.

"Но дело ведь не в обязательности, я на самом деле не поддерживаю обязательность. Вот почему, потому что любое навязанное решение можно обойти. Ну, будут справки покупать", - сказал Путин.

В июне на фоне роста заболеваемости Covid-19 в некоторых регионах России начали вводить обязательную вакцинацию для определенных профессий.