Пт, 22.10.2021
Как долго мы, как большинство, можем оставаться в плену у меньшинства? Думаю, этот момент настал Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
1

Видео ⟩ Путин: Европейцы прививаются в России "Спутником", а в своих странах покупают справки о вакцинации Pfizer

Владимир Путин ФОТО: Evgeniy Paulin/AP

Президент России Владимир Путин, выступая в дискуссионном клубе "Валдай", рассказал, что жители европейских стран приезжают в Россию, чтобы привиться российской вакциной от Covid-19 "Спутник V", а затем покупают поддельные сертификаты вакцинации в своих странах, пишет "Медуза".

"Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку "Спутником", а там справку покупают, что они привиты Pfizer.

1

Ну, потому что, да, серьезно. Это причем врачи говорят, из европейских стран. Вот. Ну считают, что все-таки "Спутник" более надежный, более безопасный", - сказал он.

Путин говорил об обязательной вакцинации от коронавируса в России. По словам президента, он не поддерживает обязательную вакцинацию, при этом региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, если это рекомендуют врачи. 

"Но дело ведь не в обязательности, я на самом деле не поддерживаю обязательность. Вот почему, потому что любое навязанное решение можно обойти. Ну, будут справки покупать", - сказал Путин.

В июне на фоне роста заболеваемости Covid-19 в некоторых регионах России начали вводить обязательную вакцинацию для определенных профессий.

Ко второй половине октября в России не осталось регионов без обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.


НАВЕРХ
Back