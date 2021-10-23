Продолжается рост цен на горючее в странах Балтии

В рабочие выходные самый дорогой бензин был в Таллинне, за ним следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо на этой неделе была в Риге, а самая низкая - также в Вильнюсе.

На Рижских АЗС Circle K бензин 95-го сорта подорожал на 2% - до 1,504 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 2,2% - до 1,404 евро за литр. По данным LETA, самая высокая цена бензина в Риге была 5 и 13 апреля 2012 года - 1,507 евро или 1,059 лата за литр.

В Вильнюсе бензин марки 95 подорожал на 0,7% - до 1,426 евро, а дизельное топливо подорожало на 0,8% - до 1,326 евро за литр.

На АЗС Circle K в Таллинне бензин 95-й марки подорожал на 1,6% - до 1,584 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 1,9% - до 1,374 евро за литр.