Сб, 23.10.2021
У нас нет права ставить под угрозу пациентов больницы, когда работники не вакцинированы и есть риск заболевания. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Швеция предоставит Латвии оборудование для ухода за больными Covid-19

Стефан Левен ФОТО: EPA/STINA STJERNKVIST SWEDEN OUT

Швеция поможет Латвии в борьбе с Covid-19 дополнительным оборудованием для ухода за больными Covid-19 пациентами. Об этом в твите сообщило посольство Швеции в Латвии.

Премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу (JV) об этом сообщил на текущем саммите в Брюсселе премьер-министр Швеции Стефан Левен. 

В офисе Кариньша агентству LETA объяснили, что Латвия воспользовалась Механизмом гражданской защиты Евросоюза (ЕС) и попросила у государств ЕС оценить свои возможности предоставить ресурсы для поддержки мощностей латвийской системы здравоохранения и их улучшения в связи с ростом количества пациентов с Covid-19 в стационаре.

В ходе саммита лидеры многих стран ЕС подтвердили, что готовы помочь латвийской системе здравоохранения. "Спасибо Швеции, которая свою готовность помочь также озвучила публично", - подчеркнул Кариньш.

Переговоры и детали предоставления возможной помощи происходят на служебном и министерском уровне.

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2932 новых случая Covid-19, поступила информация о 26 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. 

На сегодняшний день скончались 3018 человек, инфицированных Covid-19. Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 2194 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 738 были вакцинированы. 14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1605,9 случая на 100 000 населения.

Во время волны Covid-19 прошлой зимой самый высокий кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии был зафиксирован в середине января, когда 10 января он достиг 693,9 случая.


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