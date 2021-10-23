Швеция предоставит Латвии оборудование для ухода за больными Covid-19

Sweden will provide 120 ventilators, 30 pumps and around 300 monitors to help handle the dire situation at Latvian hospitals, Swedish Prime Minister Stefan Löfvén informed Prime Minister Krisjanis Karins yesterday at an EU-meeting!https://t.co/RbVr3aJEr2 — Sweden in Latvia (@SwedeninLV) October 23, 2021

Премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу (JV) об этом сообщил на текущем саммите в Брюсселе премьер-министр Швеции Стефан Левен.

В офисе Кариньша агентству LETA объяснили, что Латвия воспользовалась Механизмом гражданской защиты Евросоюза (ЕС) и попросила у государств ЕС оценить свои возможности предоставить ресурсы для поддержки мощностей латвийской системы здравоохранения и их улучшения в связи с ростом количества пациентов с Covid-19 в стационаре.

В ходе саммита лидеры многих стран ЕС подтвердили, что готовы помочь латвийской системе здравоохранения. "Спасибо Швеции, которая свою готовность помочь также озвучила публично", - подчеркнул Кариньш.

Переговоры и детали предоставления возможной помощи происходят на служебном и министерском уровне.

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2932 новых случая Covid-19, поступила информация о 26 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

На сегодняшний день скончались 3018 человек, инфицированных Covid-19. Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 2194 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 738 были вакцинированы. 14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1605,9 случая на 100 000 населения.