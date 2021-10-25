Пн, 25.10.2021
Если у нас впереди еще одни выходные такие же, как были прошлые, то мы, вероятно, будем вынуждены открыть наш мобильный морг Валдис Микельсонс, руководитель Центра патологии RAKUS
Валдис Микельсонс, руководитель Центра патологии RAKUS

Фото до и после ⟩ Как организовать домашний офис

ФОТО: Пресс-фото

Независимо от того, работаете вы дома время от времени или постоянно, есть несколько принципов, которые помогут организовать импровизированное рабочее место у вас дома. 

Дизайнер интерьера IKEA показывает, как этого добиться за несколько простых шагов.

"Функциональность и удобство обязательны даже для самого маленького рабочего места. Ответить на несколько писем с дивана или поговорить по телефону в коридоре - не проблема, но долгое рабочее время - это совершенно другая история. Правильные условия работы важны, поскольку отсутствие эргономики и неподходящее освещение могут навредить здоровью при продолжительной работе, кроме того, это просто убивает продуктивность. Мы же заботимся о том, чтобы у детей было правильное место для учебы? То же самое в равной степени относится и ко всем нам - наши дома сейчас и в будущем будут использоваться для более широкого спектра деятельности, поэтому их необходимо оборудовать соответствующим образом", - говорит дизайнер интерьеров компании Катрине Ернестсоне.

ФОТО: Пресс-фото

Как организовать рабочее место дома

Найдите место. Лучший вариант - самое тихое место у вас дома. Необязательно, чтобы это была целая комната. Например, можно добавить эргономичный стул и правильное освещение для обеденного стола, кухонного стола или даже туалетного столика. Или можно поискать еще более необычные решения - неиспользуемые места, такие как пространство под лестницей, или же можно освободить место, где что-то хранится.

ФОТО: Пресс-фото

Отделите пространство. "Проще всего отделить рабочее место от остальной части комнаты при помощи ширм, занавесок или стеллажа. Это решение очень полезное - оно обеспечивает нейтральный фон для видеозвонков, особенно, если в комнате есть личные вещи, которые посторонним видеть не нужно, или помогает уединиться от остальных членов семьи", - рекомендует дизайнер.

Эргономичность. Даже если домашний кабинет, мебель должна быть эргономичной, или, другими словами, безопасной, не вредящей здоровью и удобной. Катрине добавляет: "Стул должен обеспечивать правильную поддержку - должна регулироваться высота, спинка, наклон сиденья, также необходимо наличие подлокотников. Регулируемый стол позволяет менять положение между сидячим и стоячим. Поддержание активности тела означает лучшее самочувствие и снижает шансы на усталость".

Освещение. В дополнение к обычному освещению, например, потолочному светильнику, важно наличие хороших настольных ламп, чтобы свет можно было направить именно туда, где он нужен, когда вы работаете. "Хорошее освещение - залог хорошего самочувствия и безопасной работы. Большее количество источников света обеспечивает больше комфорта и помогает экономить электроэнергию, поскольку вы можете включать только тот свет, который вам нужен в конкретный момент времени. Это также позволяет использовать свет, который не будет мешать остальным людям в комнате", - говорит специалист по интерьеру.

ФОТО: Пресс-фото

Зарядка. Используйте органайзеры, коробки для проводов или встроенные решения, например, систему проводов в столе, или настольную лампу со встроенным зарядным устройством для телефона, чтобы мобильный телефон всегда был заряжен, всё это поможет поддерживать аккуратный вид вашей зоны для работы. Подставка для ножей с крючками или магнитом позволит оригинально и аккуратно хранить ваши различные принадлежности.

Избавьтесь от хлама. "Обычно у нас вещей больше, чем места для работы. Если их не упорядочить, мы будем тратить лишнее время, чтобы найти нужную вещь, а это снижает производительность. С другой стороны, поскольку рабочее место обычно находится в гостиной, мы не можем загородить все пространство дополнительной рабочей мебелью", - признает специалист по интерьеру.

ФОТО: Пресс-фото

Она предлагает выбрать многофункциональную мебель, использовать всю высоту стен и спланировать различные комбинации шкафчиков, а также добавить мобильные решения, например, мебель на колесиках, которая позволяет легко переключаться между рабочим режимом и отдыхом. И не забудьте о правильной организации мест для хранения вещей - установите лотки для мелких вещей в ящиках стола и используйте коробки на полках, чтобы убрать вещи с глаз долой.

Уют и тепло. Чтобы согреться прохладным утром, укутайтесь пледом. Если есть возможность, поверните стол к окну, чтобы наслаждаться прекрасным видом и максимально использовать дневной свет. Чтобы постоянно не бегать на кухню и обратно, возьмите поднос или столик на колесиках и положите на них несколько полезных закусок, поставьте чашечку чая или бутылку воды для поддержания правильного водного баланса.

Наряду с практическими советами дизайнер интерьеров компании Катрине хочет поделиться примером рабочего места, которое она недавно разработала для молодой пары из Огре. У Агнесе и Мартинша был совместный офис в квартире, и они долгое время были заложниками ситуации "и так сойдет", поскольку интерьер удовлетворял основным потребностям, но пришло время это исправить.

ФОТО: Пресс-фото

Старый шкаф разваливается, комната темная и совершенно не удобная для работы двух человек. В галерее можно посмотреть, как Катрине создала функциональный кабинет для работы, отражающий индивидуальность владельцев и их страсть к астрономии.

Галерея: Комната ДО работы с дизайнером

Галерея: Функциональный кабинет для работы - ПОСЛЕ работы с дизайнером


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