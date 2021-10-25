Фото до и после ⟩ Как организовать домашний офис

ФОТО: Пресс-фото

Отделите пространство. "Проще всего отделить рабочее место от остальной части комнаты при помощи ширм, занавесок или стеллажа. Это решение очень полезное - оно обеспечивает нейтральный фон для видеозвонков, особенно, если в комнате есть личные вещи, которые посторонним видеть не нужно, или помогает уединиться от остальных членов семьи", - рекомендует дизайнер.

Эргономичность. Даже если домашний кабинет, мебель должна быть эргономичной, или, другими словами, безопасной, не вредящей здоровью и удобной. Катрине добавляет: "Стул должен обеспечивать правильную поддержку - должна регулироваться высота, спинка, наклон сиденья, также необходимо наличие подлокотников. Регулируемый стол позволяет менять положение между сидячим и стоячим. Поддержание активности тела означает лучшее самочувствие и снижает шансы на усталость".

Освещение. В дополнение к обычному освещению, например, потолочному светильнику, важно наличие хороших настольных ламп, чтобы свет можно было направить именно туда, где он нужен, когда вы работаете. "Хорошее освещение - залог хорошего самочувствия и безопасной работы. Большее количество источников света обеспечивает больше комфорта и помогает экономить электроэнергию, поскольку вы можете включать только тот свет, который вам нужен в конкретный момент времени. Это также позволяет использовать свет, который не будет мешать остальным людям в комнате", - говорит специалист по интерьеру.

ФОТО: Пресс-фото

Зарядка. Используйте органайзеры, коробки для проводов или встроенные решения, например, систему проводов в столе, или настольную лампу со встроенным зарядным устройством для телефона, чтобы мобильный телефон всегда был заряжен, всё это поможет поддерживать аккуратный вид вашей зоны для работы. Подставка для ножей с крючками или магнитом позволит оригинально и аккуратно хранить ваши различные принадлежности.

Избавьтесь от хлама. "Обычно у нас вещей больше, чем места для работы. Если их не упорядочить, мы будем тратить лишнее время, чтобы найти нужную вещь, а это снижает производительность. С другой стороны, поскольку рабочее место обычно находится в гостиной, мы не можем загородить все пространство дополнительной рабочей мебелью", - признает специалист по интерьеру.

ФОТО: Пресс-фото

Она предлагает выбрать многофункциональную мебель, использовать всю высоту стен и спланировать различные комбинации шкафчиков, а также добавить мобильные решения, например, мебель на колесиках, которая позволяет легко переключаться между рабочим режимом и отдыхом. И не забудьте о правильной организации мест для хранения вещей - установите лотки для мелких вещей в ящиках стола и используйте коробки на полках, чтобы убрать вещи с глаз долой.

Уют и тепло. Чтобы согреться прохладным утром, укутайтесь пледом. Если есть возможность, поверните стол к окну, чтобы наслаждаться прекрасным видом и максимально использовать дневной свет. Чтобы постоянно не бегать на кухню и обратно, возьмите поднос или столик на колесиках и положите на них несколько полезных закусок, поставьте чашечку чая или бутылку воды для поддержания правильного водного баланса.

Наряду с практическими советами дизайнер интерьеров компании Катрине хочет поделиться примером рабочего места, которое она недавно разработала для молодой пары из Огре. У Агнесе и Мартинша был совместный офис в квартире, и они долгое время были заложниками ситуации "и так сойдет", поскольку интерьер удовлетворял основным потребностям, но пришло время это исправить.

ФОТО: Пресс-фото

Старый шкаф разваливается, комната темная и совершенно не удобная для работы двух человек. В галерее можно посмотреть, как Катрине создала функциональный кабинет для работы, отражающий индивидуальность владельцев и их страсть к астрономии.

Галерея: Комната ДО работы с дизайнером