Пользователи Twitter нашли в Адажи на снимке со спутника огромные буквы

Общий проект бюджета составляет 905 307 евро, 50% из которых обеспечивает Евросоюз. Проект подготовлен Государственным агентством оборонной недвижимости, в его реализации принимают участие Национальные вооруженные силы, Латвийский фонд природы и Управление по защите природы.

Главная цель проекта - согласовать интересы защиты природы и военные интересы в охраняемой ландшафтной зоне Адажи и обеспечить подходящие условия для природных ценностей, находящихся в этой зоне.

В рамках проекта были реализованы практические мероприятия по приведению полигона в порядок, чтобы создать благоприятные условия для редких и охраняемых биотопов и видов, кроме того, были осуществлены образовательные мероприятия: лекции, дни открытых дверей, размещены образовательные стенды, разработан план по защите природы, разработана простая программа мониторинга охраняемых видов зоны Адажи, которую в дальнейшем смогут использовать военные.