ВИДЕО ⟩ "Её талия - аномалия!" Российская синхронистка станцевала под популярный хит
Российская синхронистка Варвара Субботина соблазнительно станцевала в купальнике под популярный хит "Талия", автором которого является казахстанский рэпер Niman.
Российская синхронистка Варвара Субботина соблазнительно станцевала в купальнике под популярный хит "Талия", автором которого является казахстанский рэпер Niman.
"Её талия - аномалия! Её талия - песочные часы", - поётся в популярном треке, под который танцует 20-летняя Субботина.
Субботина является четырёхкратной чемпионкой мира, а также трёхкратной чемпионкой Европы. Кроме того, российская синхронистка является заслуженным мастером спорта.
Сейчас Варвара находится в ОАЭ в составе сборной России по синхронному плаванию, откуда публикует очень яркие и запоминающиеся фотографии.