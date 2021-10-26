ВИДЕО ⟩ "Её талия - аномалия!" Российская синхронистка станцевала под популярный хит

"Её талия - аномалия! Её талия - песочные часы", - поётся в популярном треке, под который танцует 20-летняя Субботина.

Субботина является четырёхкратной чемпионкой мира, а также трёхкратной чемпионкой Европы. Кроме того, российская синхронистка является заслуженным мастером спорта.