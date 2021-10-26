Вт, 26.10.2021
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Лиене Ципуле, глава NMPD

ВИДЕО ⟩ "Её талия - аномалия!" Российская синхронистка станцевала под популярный хит

Российская синхронистка Варвара Субботина соблазнительно станцевала в купальнике под популярный хит "Талия", автором которого является казахстанский рэпер Niman.

"Её талия - аномалия! Её талия - песочные часы", - поётся в популярном треке, под который танцует 20-летняя Субботина.

Субботина является четырёхкратной чемпионкой мира, а также трёхкратной чемпионкой Европы. Кроме того, российская синхронистка является заслуженным мастером спорта.

Сейчас Варвара находится в ОАЭ в составе сборной России по синхронному плаванию, откуда публикует очень яркие и запоминающиеся фотографии.


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