Видео ⟩ В Кенгарагсе на прямом участке дороги произошла странная авария

"Был момент, когда мы двое стояли рядом. Вдруг он повернул руль налево и все. [Он ехал в том же направлении, что и вы? - ред.]. Поймите, он не ехал со мной одновременно по улице Рушону. Я не знаю, остановился ли он, затормозил или что-то еще. А в следующий момент он повернул налево, и мы встретились", - объясняет водитель BMW.