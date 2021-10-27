Ср, 27.10.2021
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Оксана, работница DEPO

Видео ⟩ В Кенгарагсе на прямом участке дороги произошла странная авария

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Днем 26 октября в Кенгарагсе, на улице Рушону, на прямом участке дороги, недалеко от перекрестка с улицей Прушу, произошла странная авария. Хотя машины не были сильно повреждены, на место прибыли почти все оперативные службы. В результате столкновения пострадал водитель автомобиля Ford, сообщает передача Degpunktā на TV3.

"Был момент, когда мы двое стояли рядом. Вдруг он повернул руль налево и все. [Он ехал в том же направлении, что и вы? - ред.]. Поймите, он не ехал со мной одновременно по улице Рушону. Я не знаю, остановился ли он, затормозил или что-то еще. А в следующий момент он повернул налево, и мы встретились", - объясняет водитель BMW.

Правоохранительным органам пока не ясно, что именно стало причиной аварии - это определят коллеги, которым поручено расследование.

"Вызов поступил в 12:33 на улицу Рушону, столкновение двух автомобилей. Оба ехали в одном направлении. Произошло столкновение по необъяснимой причине.

Один водитель пострадал - ​​сломана рука. Сейчас его доставили в больницу", - сказали в полиции. .

Если у вас есть материалы, которые зафиксировали моменты до аварии или момент самого столкновения, правоохранительные органы просят связаться с ними.

Сюжет: передачи Degpunktā на латышском языке


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