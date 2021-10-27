Видео ⟩ В Кенгарагсе на прямом участке дороги произошла странная авария

"Был момент, когда мы двое стояли рядом. Вдруг он повернул руль налево и все. [Он ехал в том же направлении, что и вы? - ред.]. Поймите, он не ехал со мной одновременно по улице Рушону. Я не знаю, остановился ли он, затормозил или что-то еще. А в следующий момент он повернул налево, и мы встретились", - объясняет водитель BMW.
Правоохранительным органам пока не ясно, что именно стало причиной аварии - это определят коллеги, которым поручено расследование.
"Вызов поступил в 12:33 на улицу Рушону, столкновение двух автомобилей. Оба ехали в одном направлении. Произошло столкновение по необъяснимой причине.
Один водитель пострадал - сломана рука. Сейчас его доставили в больницу", - сказали в полиции. .
Если у вас есть материалы, которые зафиксировали моменты до аварии или момент самого столкновения, правоохранительные органы просят связаться с ними.
Сюжет: передачи Degpunktā на латышском языке