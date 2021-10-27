Ср, 27.10.2021
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Фото ⟩ На обложке российского Vogue впервые появилась модель плюс-сайз. Кто она?

Российский модный журнал Vogue поместил на свою обложку модель из Голландии Джилл Кортлев. Она является моделью плюс-сайз, и это первый случай, когда российское издание украсила такая модель. 

Что о ней известно? 

Джилл 27 лет, она начинала свой модельный путь со стандартных для этой профессии параметров, однако широкую популярность получила именно после того, как стала плюс-сайз. Как отмечает Vogue, Джилл "выстрелила" осенью 2018-го, когда сразу на несколько сезонов заключила эксклюзивный контракт с модным домом Alexander McQueen.

Ее рост составляет 175 сантиметров, а параметры - 93-78-106.

Девушка уже успела поработать с такими брендами, как Michael Kors, Simone Rocha, Mugler и Alexander McQueen. Сейчас она - одна из самых востребованных моделей в мире, отмечает сам журнал Vogue.

Кстати, это не первый раз, когда Джилл становится "первой" моделью плюс-сайз: так, она участвовала в показе осень-зима 2020 от Chanel. Это было первое появление такой модели в дефиле бренда за последние 10 лет. 

Позднее модель стала сотрудничать с брендами Fendi и Versace - для каждого из них появление модели плюс-сайз на показе стало первым в истории.


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