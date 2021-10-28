Видео ⟩ Пьяный водитель уничтожил автобусную остановку и уехал домой. Но... зря

Как сообщает передача TV3 Degpunktā, водитель Hyundai поздно вечером ехал из Талси в Кулдигу. На пологом повороте, примерно за 40 метров до остановки, машина потеряла сцепление с асфальтом и буквально пролетела через остановку, после чего остановилась в канаве.

Полиция виновника аварии оперативно нашла в одном домов в Кулдиге. Позже также выяснилось, что он вел машину без водительских прав, которых у него никогда не было.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В отношении водителя возбуждено четыре дела об административных правонарушениях: за выезд с проезжей части, создающий угрозу безопасности дорожного движения, за отъезд с места ДТП, за вождение без водительских прав и за употребление спиртных напитков после ДТП.

Штраф за эти нарушения составляет 2780 евро и сопровождается пятилетним запретом на получение прав. К тому же никакая страховка не возместит пьяному водителю поломки, полученные его автомобилем. Восстанавливать остановку виновнику также придется за свои средства.