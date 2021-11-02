Вт, 2.11.2021
Если бы меня заботили должности, я бы пошла в политику в качестве министра или занялась бы чем-нибудь другим Илзе Айзсилниеце, глава Латвийского общества врачей (LĀB)
Илзе Айзсилниеце, глава Латвийского общества врачей (LĀB)

Фото ⟩ При столкновении автобуса и легкового авто в Риге погиб человек

Утром во вторник, 2 ноября, в Риге в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса погиб автоводитель, сообщает Государственная полиция.

Вызов на улице Бикерниеку полиция получила около 9:20. Там произошло столкновение автомобиля Audi с автобусом Rīgas satiksme.

В несчастном случае погиб водитель Audi.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело.


НАВЕРХ
Back