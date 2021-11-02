Фото ⟩ При столкновении автобуса и легкового авто в Риге погиб человек
Утром во вторник, 2 ноября, в Риге в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса погиб автоводитель, сообщает Государственная полиция.
Утром во вторник, 2 ноября, в Риге в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса погиб автоводитель, сообщает Государственная полиция.
Вызов на улице Бикерниеку полиция получила около 9:20. Там произошло столкновение автомобиля Audi с автобусом Rīgas satiksme.
В несчастном случае погиб водитель Audi.
По факту происшедшего возбуждено уголовное дело.
🇱🇻 Vieglās automašīnas un satiksmes autobusa frontālā sadursmē #Brekši #Rīga #Latvija (Berģu pusē) gājis bojā vismaz 1 cilvēks.— BreakingLV (@breakinglv) November 2, 2021
📸 Jekaterina Rakovska, Janko Čudars (Jezduni) pic.twitter.com/MvI9IoPN2i