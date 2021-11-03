В октябре стоимость электричества выросла в 2,8 раза

Второй месяц подряд цена на электроэнергию в Латвии выражается трехзначным числом, однако по сравнению с сентябрем она снизилась на 13,8%. После сентябрьского рекорда в октябре была вторая самая высокая цена на электричество в Латвии с момента открытия рынка электроэнергии.

На снижение цен в странах Балтии повлияла более широкая доступность межсетевых соединений, а также более низкие цены в странах Северной Европы - импорт из Швеции в страны Балтии увеличился на 135% в октябре, а импорт из Польши, где цены были выше, снизился на 69%. Хотя в октябре цены в Северной Европе упали, в других европейских странах они продолжают расти.

По сравнению с сентябрем импорт из стран ЕС в страны Балтии увеличился на 122% - было импортировано 1 147 276 МВтч электроэнергии, а из России увеличился на 60% - всего было импортировано 312 290 МВтч.