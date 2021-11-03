Жизнь после окончания локдауна: чего ждут косметологи

Она отметила, что отрасль фактически уже два года работает в неполном режиме. Большую часть этого времени профессионалам отрасли не разрешали работать, а прошлым летом, когда это можно было делать в условиях строгих ограничений, количество клиентов оказалось значительно меньше, чем до пандемии Covid-19.

Рейнсоне указала, что это связано не только с требованием о наличии сертификата Covid-19. По ее словам, многие бывшие клиенты во время пандемии очень серьезно оценивают, безопасно ли им пользоваться услугами косметолога или других специалистов сферы красоты, а другие больше не могут позволить себе поход к специалисту красоты по финансовым причинам.

Кроме того, есть люди, которых пандемия вынудила изменить ритм и условия жизни, например, заставив работать из дома, и они больше не считают, что нуждаются в таких услугах.

На вопрос, установила ли отрасль во время нынешних ограничений диалог с ответственными государственными чиновниками, на отсутствие которого ассоциация ранее указывала, Рейнсоне ответила, что, к сожалению, его нет и сейчас.

В качестве единственного примера коммуникации она упомянула призыв Министерства здравоохранения к ассоциации о назначении ответственного лица, которое будет собирать информацию о косметологах, готовых работать в больницах.

"Есть девушки, готовые это делать, но я не знаю, что им сейчас ответить, потому что нет информации о том, понадобятся ли [помощники] в конечном итоге, когда и где, равно как нет и ясности относительно оплаты", - сказала Рейнсоне.