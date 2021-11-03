Чт, 4.11.2021
У него тундра горит. Буквально горит тундра. У него серьезные климатические проблемы. И он молчит о готовности что-либо делать. Джо Байден о Владимире Путине
Джо Байден о Владимире Путине

Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе Facebook, Instagram и Messenger

Иллюстративное фото ФОТО: OLIVIER DOULIERY

Приложения Facebook, Instagram и Messenger не работают у пользователей по всему миру, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на Independent.

Пользователи жалуются на невозможность отослать или получить личные сообщения.

Проблемы у Facebook, Instagram и Messenger начали возникать в среду, 3 ноября, в 13:45.

Приложения не работают по всему миру, в том числе Мексике, Австралии и некоторых странах Европы.

Напомним, 4 октября в работе Facebook возникли проблемы технического характера. Не работали также Instagram и Whatsapp.


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