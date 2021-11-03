Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе Facebook, Instagram и Messenger
Приложения Facebook, Instagram и Messenger не работают у пользователей по всему миру, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на Independent.
Приложения Facebook, Instagram и Messenger не работают у пользователей по всему миру, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на Independent.
Пользователи жалуются на невозможность отослать или получить личные сообщения.
Приложения не работают по всему миру, в том числе Мексике, Австралии и некоторых странах Европы.
Напомним, 4 октября в работе Facebook возникли проблемы технического характера. Не работали также Instagram и Whatsapp.