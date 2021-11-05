Что принесет новый год? Услуги, цены на которые вырастут в 2022 году

Насколько большим ожидается прирост цен на электричество и отопление в Латвии, прогнозировать сложно, так как на счета каждого домашнего хозяйства повлияют как выбранный продукт, так и условия договора, однако большинству жителей Латвии удорожания коммунальных платежей не избежать.

Вывоз мусора

Еще одна позиция, которая неприятно скажется на кошельках жителей - это вывоз мусора. Принимая во внимание установленные в ЕС и Латвии цели продвижения циркулярной экономики и климатической нейтральности, предусматривается, что в ближайшие годы в Латвии вступит в силу ряд изменений в организации вывоза мусора.

В начале этого года был подтвержден новый план по обслуживанию отходов на 2021-2028 годы, установлены дальнейшие направления действий и мероприятия, необходимые, чтобы достичь целей, установленных в международных и национальных документах планирования и нормативных актах.

Кроме того, с 1 января этого года вступили в силу поправки к Закону о налоге на природные ресурсы, которые предусматривают ежегодное увеличение налога за хранимый на полигонах объем мусора. В этом году он составляет 65 евро за тонну, в будущем году он вырастет до 80 евро за тонну, а в 2023 году - до 95 евро за тонну.

Кроме того, с увеличением расходов на энергоресурсы, заработную плату и других расходов ожидается повышение тарифов на захоронение несортированных отходов. В первую очередь это ощутят рижане и жители районов под Ригой. Для тех, кто отходы не сортирует, затраты вырастут значительно. Короче говоря - чем ты ленивее, тем больше будешь платить.

Логистические услуги

С началом пандемии прогнозы падения потребления оценивались как во время финансового кризиса 2008 и 2009 годов, однако неожиданно для экспертов произошел резкий прирост спроса, который последовал за падением, к которому производство и логистика особо готовы не были.

В то же время в сфере транспортных перевозок влияние Covid-19 значительно выросло, так как с ростом объема э-коммерции и удаленных покупок требуется все больше ресурсов, чтобы доставить товары и посылки. В связи с огромным спросом значительно выросли цены на аренду контейнеров и тарифы портов, что сильно повлияло на окончательную стоимость услуги.

Кроме того, под влиянием пандемии выросли и цены на топливо. Конечно, запасы нефти на Земле не иссякли, однако спрос возвращается быстрее, чем ожидалось. В прошлом году в результате снижения мобильности людей снизился и спрос, в связи с чем как Россия, так и США и страны ОПЕК снизили добычу нефти.

Сейчас спрос большой, однако страны ОПЕК не спешат увеличивать добычу, отдавая предпочтение хорошим финансовым результатам. Это оказывает влияние на цены на топливо, которые, в свою очередь, влияют на всех, кому для производства или обеспечения услуги нужен транспорт.

Почтовые тарифы

Ожидается, что в ноябре 2021 года Комиссия по регулированию общественных услуг утвердит изменения в универсальных тарифах на почтовые услуги, которые вступят в силу с 1 января 2022 года. Изменения предусматривают как снижение, так и рост цен в зависимости от вида услуги и направления доставки, что прогнозируется для ряда услуг, входящих в корзину универсальных почтовых услуг.