6 ноября в одном абзаце ⟩ Удар молнии в самолет airBaltic, 100 погибших в Сьерра-Леоне и депутаты против Ушакова

Рынок недвижимости перегрелся ? Наибольший прирост как по количеству сделок, так и по объему финансирования в этом году зафиксирован в сегменте частных домов, что можно объяснить и недостаточным предложением в сегменте квартир, и желанием жителей существенно улучшить жилищные условия.

Кристина Безродная четыре года работает стюардессой в Южной Европе - но не на самолетах, а на яхтах. Литовка рассказывает, что о такой работе можно только мечтать. Стюардессы на яхтах не только хорошо зарабатывают, но и могут побывать в красивейших местах Европы. Однако у этой работы есть и свои темные стороны - например, странные капризы клиентов и даже сексуальные домогательства.