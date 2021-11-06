6 ноября в одном абзаце ⟩ Удар молнии в самолет airBaltic, 100 погибших в Сьерра-Леоне и депутаты против Ушакова

Пассажиры рейса airBaltic сегодня пережили неподдельный стресс, когда в крыло их самолета ударила молния. Мы же надеемся, что у вас все спокойно, и ничто не помешает вам ознакомиться с итогами дня - самыми важными новостями за уходящую субботу, 6 ноября.
События дня в одном абзаце
Неподдельный страх пережили пассажиры рейса airBaltic, когда в крыло их самолета... ударила молния! Его же сейчас, возможно, переживает Нил Ушаков - часть латвийских депутатов Европарламента проголосует за отмену его неприкосновенности. Еще раз про чиновников: KNAB оштрафовал бывшего директора Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы. Тем временем многих автолюбителей смутил необычный номерной знак у одного из автомобилей по маршруту Рига-Юрмала. Так вообще можно? Вообще автомобилистов сегодня ждет еще одна "хорошая" новость - дизельное топливо в Риге подорожало на 5,7%. Латвийцы, проживающие в Швеции высказались о жизни в этой стране. "Мысли о пандемии мы оставили позади!" - говорят они, а медик сообщил, что если врач советует беременной не вакцинироваться от Covid-19, надо искать другого. Еще RUS TVNET решил рассказать о знаменитостях, с которыми порой сложно работать. Именно на них чаще всего жалуются коллеги и журналисты. Но это все скукотень по сравнению с испанкой Ланой Майклз, которая рассказала, что дважды в неделю кормит своего жениха грудью.
Все обсуждают
Рынок недвижимости перегрелся? Наибольший прирост как по количеству сделок, так и по объему финансирования в этом году зафиксирован в сегменте частных домов, что можно объяснить и недостаточным предложением в сегменте квартир, и желанием жителей существенно улучшить жилищные условия.
Чем себя порадовать?
Кристина Безродная четыре года работает стюардессой в Южной Европе - но не на самолетах, а на яхтах. Литовка рассказывает, что о такой работе можно только мечтать. Стюардессы на яхтах не только хорошо зарабатывают, но и могут побывать в красивейших местах Европы. Однако у этой работы есть и свои темные стороны - например, странные капризы клиентов и даже сексуальные домогательства.
Фото дня
Как минимум 90 человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва бензовоза сегодня утром в пригороде Фритауна, столицы Сьерра-Леоне.