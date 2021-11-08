Видео ⟩ Полина Гагарина вышла в свет с новым избранником
Популярная российская певица Полина Гагарина сейчас находится в Арабских Эмиратах, где вместе с детьми и новым возлюбленным посетила фестиваль PARUS.
Популярная российская певица Полина Гагарина сейчас находится в Арабских Эмиратах, где вместе с детьми и новым возлюбленным посетила фестиваль PARUS.
На видео звезда появилась в зрительном зале вместе с саундпродюсером Владимиром Чиняевым, известным под псевдонимом ChinKong. Слухи об их романе появились еще летом 2020 года.
Известно, что с Владимир Чиняев уже не раз работал над несколькими треками Полины. Он также сотрудничал с группами "Дискотека Авария", "Винтаж", Филиппом Киркоровым, Анжеликой Варум и многими другими.
Тем не менее Гагарина и Чиняев пока никак не комментируют свои отношения.
В Сети есть предположения, что именно он стал причиной ее разрыва с фотографом Дмитрием Исхаковым. В соцсетях Владимир часто упоминает Полину и очень тепло о ней отзывается. Чиняев гордится и радуется совместной работе. Недавно он поделился финальным фрагментом шоу "Вечерний Ургант", в котором Полина исполнила песню "Вчера".
Напомним, экс-супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков потребовал через суд определить порядок его встреч с четырехлетней дочкой Мией, рожденной в браке со звездой. Судебный процесс назначен на ноябрь.