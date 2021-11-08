Видео ⟩ Полина Гагарина вышла в свет с новым избранником

На видео звезда появилась в зрительном зале вместе с саундпродюсером Владимиром Чиняевым, известным под псевдонимом ChinKong. Слухи об их романе появились еще летом 2020 года.

Известно, что с Владимир Чиняев уже не раз работал над несколькими треками Полины. Он также сотрудничал с группами "Дискотека Авария", "Винтаж", Филиппом Киркоровым, Анжеликой Варум и многими другими.

Тем не менее Гагарина и Чиняев пока никак не комментируют свои отношения.

В Сети есть предположения, что именно он стал причиной ее разрыва с фотографом Дмитрием Исхаковым. В соцсетях Владимир часто упоминает Полину и очень тепло о ней отзывается. Чиняев гордится и радуется совместной работе. Недавно он поделился финальным фрагментом шоу "Вечерний Ургант", в котором Полина исполнила песню "Вчера".