Фото ⟩ Вентас-Румба из-за дождей стал почти незаметен

В первую неделю ноября количество осадков в южной и центральной части Курземе достигло 30–50 миллиметров, а в Руцаве выпало даже 66 миллиметров. Это значит, что в среднем в регионе выпало больше половины месячной климатической нормы осадков.

Галерея: Уровень воды в Венте поднялся почти на два метра

Уровень воды в Венте возле Кулдиги поднялся настолько высоко, что почти незаметным стал водопад Вентас-Румба.