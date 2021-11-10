Фото ⟩ Вентас-Румба из-за дождей стал почти незаметен
Из-за дождей уровень воды в Венте возле Кулдиги в начале ноября поднялся почти на два метра, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Из-за дождей уровень воды в Венте возле Кулдиги в начале ноября поднялся почти на два метра, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В первую неделю ноября количество осадков в южной и центральной части Курземе достигло 30–50 миллиметров, а в Руцаве выпало даже 66 миллиметров. Это значит, что в среднем в регионе выпало больше половины месячной климатической нормы осадков.
Галерея: Уровень воды в Венте поднялся почти на два метра
Уровень воды в Венте возле Кулдиги поднялся настолько высоко, что почти незаметным стал водопад Вентас-Румба.
В других реках региона наблюдается аналогичное повышение уровня воды. Дурбе у моста Упседе немного вышла из берегов, затопив поймы реки.