Ср, 10.11.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Фото ⟩ Вентас-Румба из-за дождей стал почти незаметен

ФОТО: Apollo.lv/Aculiecinieks

Из-за дождей уровень воды в Венте возле Кулдиги в начале ноября поднялся почти на два метра, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В первую неделю ноября количество осадков в южной и центральной части Курземе достигло 30–50 миллиметров, а в Руцаве выпало даже 66 миллиметров. Это значит, что в среднем в регионе выпало больше половины месячной климатической нормы осадков.

Галерея: Уровень воды в Венте поднялся почти на два метра

Уровень воды в Венте возле Кулдиги поднялся настолько высоко, что почти незаметным стал водопад Вентас-Румба.

В других реках региона наблюдается аналогичное повышение уровня воды. Дурбе у моста Упседе немного вышла из берегов, затопив поймы реки.


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