Видео ⟩ Похудевшая Лолита восхитила фанатов фигурой в купальнике
57-летняя Лолита Милявская поделилась в Instagram видео, в котором предстала перед подписчиками в леопардовом купальнике.
57-летняя Лолита Милявская поделилась в Instagram видео, в котором предстала перед подписчиками в леопардовом купальнике.
В ролике Лолита танцует у бассейна под песню Светланы Лободы в леопардовом купальнике. Милявская держит в руках швабру и делает вид, что моет полы.
На момент написания статьи видео собрало свыше 920 тысяч просмотров. Под ним оставлено более 3,5 тысячи комментариев.
А как вам танец звезды?