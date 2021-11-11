Чт, 11.11.2021
Думаю, Беларусь потеряла 90% своей независимости, и ее политика во многом определяется Москвой Артис Пабрикс, министр обороны Латвии
Артис Пабрикс, министр обороны Латвии

Видео ⟩ Похудевшая Лолита восхитила фанатов фигурой в купальнике

Лолита Милявская ФОТО: скриншот видео

57-летняя Лолита Милявская поделилась в Instagram видео, в котором предстала перед подписчиками в леопардовом купальнике. 

В ролике Лолита танцует у бассейна под песню Светланы Лободы в леопардовом купальнике. Милявская держит в руках швабру и делает вид, что моет полы.

"Улетая, решила убрать за собой", - подписала она публикацию.

На момент написания статьи видео собрало свыше 920 тысяч просмотров. Под ним оставлено более 3,5 тысячи комментариев.

"Вот это фигура!", "Красотка наша", "Лолита - вы шикарна", "Эпатаж высокого класса", "Ай да ноги", - пишут восхищенные фолловеры. 

А как вам танец звезды?


НАВЕРХ
Back