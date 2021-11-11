Чт, 11.11.2021
Довольно много людей не против вакцинации, они ждали вот этого человеческого разговора Дана Бйорк, директор театра им. М. Чехова
Дана Бйорк, директор театра им. М. Чехова

LDDK: из-за ограничений люди будут ездить за покупками в соседние страны

ФОТО: LETA

Принятые правительством поправки к постановлению о чрезвычайном положении о правилах эпидемиологической безопасности после 15 ноября могут способствовать тому, что люди начнут ездить на выходные в соседние страны, чтобы сделать покупки и отдохнуть, прогнозирует генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Меньгелсоне.

LDDK не понятен запрет некоторым магазинам работать в "зеленом" режиме в выходные дни. По словам Меньгелсоне, такое решение будет иметь скорее обратный эффект - увеличит загруженность супермаркетов по вечерам в будние дни, что доказали и предыдущие запреты.

В то же время LDDK выражает удовлетворение тем, что удалось остановить рост заболеваемости, и и вновь можно работать и предоставлять услуги в "зеленом "режиме.

Отвечая на вопрос о механизмах поддержки предпринимателей, Меньгелсоне сказала, что в результате совместной работы удалось разработать такие инструменты, как зарплатные субсидии и гранты для оборотного капитала.

"Плохо лишь то, что они запоздали - они должны быть одобрены Европейской комиссией, прежде чем их можно будет использовать. Это означает, что работники не получат вовремя зарплатные субсидии, что вызовет определенную социальную напряженность, а предприятия - гранты для оборотных средств, чтобы рассчитываться с кредиторами", - отметила генеральный директор ЛКРД.


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