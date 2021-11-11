LDDK: из-за ограничений люди будут ездить за покупками в соседние страны

LDDK не понятен запрет некоторым магазинам работать в "зеленом" режиме в выходные дни. По словам Меньгелсоне, такое решение будет иметь скорее обратный эффект - увеличит загруженность супермаркетов по вечерам в будние дни, что доказали и предыдущие запреты.

В то же время LDDK выражает удовлетворение тем, что удалось остановить рост заболеваемости, и и вновь можно работать и предоставлять услуги в "зеленом "режиме.

Отвечая на вопрос о механизмах поддержки предпринимателей, Меньгелсоне сказала, что в результате совместной работы удалось разработать такие инструменты, как зарплатные субсидии и гранты для оборотного капитала.