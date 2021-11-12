Сборная Латвии по хоккею крупно уступила Дании на проверочном турнире

Матч завершился победой датских хоккеистов со счётом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).

Голами в составе сборной Дании отметились Никлас Андерсен, Мартин Эскельдсен, Серен Нильсен и Матиас Хансен, который оформил дубль. Единственную шайбу в составе латвийской сборной провёл Эмилс Гегерис.

Напомним, днём ранее сборная Латвии во время первого проверочного матча обыграла команду Норвегии - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). В субботу, 13 ноября, между собой сыграют датские и норвежские хоккеисты.

На турнир в Данию сборная Латвии отправилась в экспериментальном составе. Команде из-за травм не смогли помочь нападающий рижского "Динамо" Николай Елисеев, а также форвард пьлзеньской "Шкоды" Мартиньш Дзиеркалс.