Янис Тимма нашёл работу в Татарстане

Соглашение с 29-летним латвийским форвардом рассчитано на один месяц с опцией продления до конца сезона. Для Тиммы УНИКС стал третьим российским клубом.

Последние два года латвийский баскетболист провёл в подмосковных "Химках", набирая в прошлом сезоне Евролиги 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты на паркете и 6,8 очка и 2,4 подбора за 24,6 минуты в Единой лиге ВТБ. В составе "Химок" Тимма стал серебряным призёром Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19.

После этого Тимма пробовался в Летней лиге НБА, где играл за "Орландо Мэджик". Его средняя статистика - 7 очков и 3,4 подбора.