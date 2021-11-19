Как привлечь в компанию сотрудников поколения Z?

Европейская комиссия даже выступила с инициативой объявить 2022 год Европейским годом молодежи, подразумевая конкретную поддержку молодому поколению. Средства на эти цели предоставит инструмент поддержки NextGenerationEU.

Что же нужно сделать, чтобы создать на рабочем месте среду, благоприятную для представителей поколения Z?

Возможность образования

Прежде всего, необходимо учитывать отношение поколения Z к мировому порядку. Если поколение X и миллениалы видели путь к процветанию, безусловно, в получении образования в высшем учебном заведении, то поколение Z считает, что знания можно получить и другими способами. В ходе опроса, проведенного исследовательским центром Гэллапа в США, с этим мнением согласились 75% молодых людей. Они - первое поколение, которое имеет доступ к самым престижным университетам мира и лекциям величайших умов, даже не выходя из дома. Они учатся готовить еду и забивать гвозди в стену по обучающим видео. Они могут найти информацию о чем угодно за считаные секунды.

Поэтому работодателям необходимо найти способ предложить молодым сотрудникам повышение квалификации в удобной для них форме. Не следует забывать, что люди, выходящие на рынок труда в ближайшие десять лет, как минимум три года будут практиковаться в дистанционном обучении в школе. Это, безусловно, окажет влияние на способ получения информации.

Гибкий график работы

То, каким образом молодые люди обретают знания, диктует и их отношение к работе. Время, проведенное перед экранами, развивает в них черты одиночек, что, конечно, не следует игнорировать. Их труднее мобилизовать для работы в команде и обязать быть "один за всех, все за одного". Поколение Z предпочитает рабочую среду, в которой можно продемонстрировать свои навыки и работать максимально независимо от остальных. Поэтому им крайне необходимы четко определенные цели. Дух соперничества в этих людях есть, просто нужно найти способ заставить их соревноваться продуктивно, способствуя росту компании, а не сдерживая его.

Следует иметь в виду, что виртуальный мир не так привязан к часам, как реальный. Солнце там не всходит и не заходит, поэтому поколение Z считает понятие работы с 9 утра до 5 вечера странным и даже глупым. То же относится и к работе в одном географическом месте. 37% молодых людей говорят, что они способны лучше работать и избежать стресса, если им не нужно смотреть на часы и они могут выполнять свою работу, когда они к этому готовы. Это означает, что трудовой договор должен предусматривать возможность по крайней мере несколько дней в неделю работать из места по выбору самого работника, а также возможность изменять рабочее время настолько, насколько это позволяет специфика работы.

Прислушивайтесь к инновациям