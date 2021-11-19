Пт, 19.11.2021
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Тоомас Маттсон, журналист

Как привлечь в компанию сотрудников поколения Z?

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Поскольку компании сталкиваются с долгосрочной нехваткой рабочей силы, специалисты по подбору персонала ищут выход во всех направлениях. Внимание обращается как на уже завершивших свой трудовой путь пожилых людей, так и на молодое поколение - тех, кто сейчас только оканчивает учебу.

Так называемое поколение Z, или те, кто родился в период с 1997 по 2021 год, - это перспективная, но в то же время сложная для корпоративной среды общественная группа. Молодые люди, родившиеся сразу после обретения независимости и получившие образование в Латвии как члене Европейского союза, отличаются от предыдущих поколений. Они в большинстве своем свободно владеют английским языком, что очень ценно в современном деловом мире, но многие из них выросли в условиях относительного процветания и не испытали тех трудностей, которые выпали на долю их предшественников в послевоенный период или в начале 1990-х годов. Даже экономический кризис 2009 года затронул их в детстве, когда решение денежных вопросов легло на плечи их родителей. Это породило стереотип, что характер представителей поколения Z недостаточно закален и они не готовы справляться с кажущимися непреодолимыми препятствиями, поэтому быстро сдаются.

Другой взгляд

Даже если обобщения не являются правильной тактикой для оценки целого поколения, не один работодатель заметил, что современные молодые люди отличаются и требуют другого подхода. Знают об этом и организационные психологи, которые разработали ряд рекомендаций о том, как сделать рабочее место более подходящим для поколения Z. В свою очередь, Европейский союз пришел на помощь работодателям, расширив программу подготовки молодых людей Youth Guarantee ("Молодежная гарантия"). Теперь она доступна людям в возрасте до 30 лет. С момента создания программы  Youth Guarantee в 2013 году ее возможностями воспользовались более 14 миллионов молодых людей по всей Европе, и многие из них продолжают получать дополнительные знания и опыт работы и сегодня.

Европейская комиссия даже выступила с инициативой объявить 2022 год Европейским годом молодежи, подразумевая конкретную поддержку молодому поколению. Средства на эти цели предоставит инструмент поддержки NextGenerationEU.

Что же нужно сделать, чтобы создать на рабочем месте среду, благоприятную для представителей поколения Z?

Возможность образования

Прежде всего, необходимо учитывать отношение поколения Z к мировому порядку. Если поколение X и миллениалы видели путь к процветанию, безусловно, в получении образования в высшем учебном заведении, то поколение Z считает, что знания можно получить и другими способами. В ходе опроса, проведенного исследовательским центром Гэллапа в США, с этим мнением согласились 75% молодых людей. Они - первое поколение, которое имеет доступ к самым престижным университетам мира и лекциям величайших умов, даже не выходя из дома. Они учатся готовить еду и забивать гвозди в стену по обучающим видео. Они могут найти информацию о чем угодно за считаные секунды.

Поэтому работодателям необходимо найти способ предложить молодым сотрудникам повышение квалификации в удобной для них форме. Не следует забывать, что люди, выходящие на рынок труда в ближайшие десять лет, как минимум три года будут практиковаться в дистанционном обучении в школе. Это, безусловно, окажет влияние на способ получения информации.

Гибкий график работы

То, каким образом молодые люди обретают знания, диктует и их отношение к работе. Время, проведенное перед экранами, развивает в них черты одиночек, что, конечно, не следует игнорировать. Их труднее мобилизовать для работы в команде и обязать быть "один за всех, все за одного". Поколение Z предпочитает рабочую среду, в которой можно продемонстрировать свои навыки и работать максимально независимо от остальных. Поэтому им крайне необходимы четко определенные цели. Дух соперничества в этих людях есть, просто нужно найти способ заставить их соревноваться продуктивно, способствуя росту компании, а не сдерживая его.

Следует иметь в виду, что виртуальный мир не так привязан к часам, как реальный. Солнце там не всходит и не заходит, поэтому поколение Z считает понятие работы с 9 утра до 5 вечера странным и даже глупым. То же относится и к работе в одном географическом месте. 37% молодых людей говорят, что они способны лучше работать и избежать стресса, если им не нужно смотреть на часы и они могут выполнять свою работу, когда они к этому готовы. Это означает, что трудовой договор должен предусматривать возможность по крайней мере несколько дней в неделю работать из места по выбору самого работника, а также возможность изменять рабочее время настолько, насколько это позволяет специфика работы.

Прислушивайтесь к инновациям

Руководителям старшего поколения нелегко воспринимать молодых сотрудников как равных себе. Их богатый опыт и послужной список порождает ложное чувство превосходства и нежелание прислушиваться к "зеленым", потому что "ну что они могут знать о жизни". Но молодые люди знают о цифровой среде и потребностях молодых потребителей гораздо больше, чем даже прошедшие множество курсов боссы, потому что они просто живут в этой среде. Поэтому молодежь может совершенно неожиданно предложить ценные идеи, которые помогут расширить клиентскую базу или даже создать совершенно новый продукт или сферу деятельности.

Большая часть представителей поколения Z амбициозны. 84% из них заявляют, что хотят работать в компании, в деятельности которой они видят смысл и карьерные возможности. Это вовсе не означает, что они будут работать только в крупных технологических компаниях, просто они хотят иметь работодателя с амбициями, который стремится сделать мир лучше, а не просто собирать деньги с клиентов.

Создать ощущение безопасности

Исследования показывают, что молодые люди поколения Z в Европе дольше живут со своими родителями, позже становятся независимыми и создают свои семьи. В связи с этим они и в начале трудового пути тоже могут чувствовать себя более неуверенно, будучи сбитыми с толку ответственностью. Поэтому работодатели в некотором роде должны взять на себя роль крестных родителей и помогать молодежи познавать профессиональный мир, его возможности и вызовы.

Очень важно, чтобы молодой человек чувствовал, что его ценят и адекватно вознаграждают, так как это уменьшит желание метаться от одного работодателя к другому. Следует также учитывать тот факт, что сегодня 53% молодых людей уже не полагаются исключительно на зарплату. Они ищут дополнительный доход и, когда он становится достаточно большим, могут без особых раздумий сменить работодателя. Поэтому разумно с самого начала создать такие условия работы и оплаты труда, чтобы молодым людям не нужно было искать дополнительные источники дохода.

ФОТО: Пресс-фото

Статья подготовлена в рамках проекта #RītdienasEs, реализованного при финансовой поддержке Европейского союза.


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