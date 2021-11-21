Вс, 21.11.2021
Когда мне рассказывают, что стратегические бомбардировщики занимаются разведкой, я говорю - детям сказки рассказывайте, но не надо считать всех дураками Янис Гарисон, государственный секретарь Министерства обороны Латвии
Янис Гарисон, государственный секретарь Министерства обороны Латвии

За фиктивные сделки СГД оштрафовало Rīgas satiksme на 14 миллионов евро

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Дотируемое самоуправлением Rīgas satiksme должно вернуть государству 14 миллионов. СГД считает, что во времена правление "Согласия" и "Честь служить Риге" Rīgas satiksme и его партнеры участвовали в схемах по сокрытию налогов, что нанесло бюджету государства серьезные потери. Решение еще не вступило в силу. Оно было обжаловано у генерального директора СГД, и окончательный результат будет виден через пару месяцев, сообщает передача TV3 Nekā Personīga. 

СГД начало проверку о сделках Rīgas satiksme еще во времена правления тандема Ушакова - Америкса. Чтобы убедиться, что сделки произошли, СГД пришлось обратиться в налоговые службы 10 стран. Решение о том, что 14 миллионов украденных налогов придется вернуть государству, занимает 285 страниц.

Решение касается закупок, связанных с системой е-талонов а также с закупками новых транспортных средств. С помощью цепочки фиктивных компаний конечная цена полученных Rīgas satiksme продуктов увеличилась в несколько раз. СГД уверено, что руководство Rīgas satiksme не могло не знать о коррупционных сделках.

СГД также проверяло деятельность многочисленных консультантов, которые якобы фиктивно выполняли работу в Rīgas satiksme. По поводу этих случаев уже новое руководство Rīgas satiksme обратилось в суд - против прошлых руководителей компании.

С началом этого уголовного процесса Андрис Америкс ушел с поста вице-мэра Риги, а Нил Ушаков вскоре был отстранен от должности министром самоуправлений. На данный момент оба бывших градоначальника занимают должности депутатов Европарламента.


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