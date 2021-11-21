За фиктивные сделки СГД оштрафовало Rīgas satiksme на 14 миллионов евро

Дотируемое самоуправлением Rīgas satiksme должно вернуть государству 14 миллионов. СГД считает, что во времена правление "Согласия" и "Честь служить Риге" Rīgas satiksme и его партнеры участвовали в схемах по сокрытию налогов, что нанесло бюджету государства серьезные потери. Решение еще не вступило в силу. Оно было обжаловано у генерального директора СГД, и окончательный результат будет виден через пару месяцев, сообщает передача TV3 Nekā Personīga.