За фиктивные сделки СГД оштрафовало Rīgas satiksme на 14 миллионов евро

СГД начало проверку о сделках Rīgas satiksme еще во времена правления тандема Ушакова - Америкса. Чтобы убедиться, что сделки произошли, СГД пришлось обратиться в налоговые службы 10 стран. Решение о том, что 14 миллионов украденных налогов придется вернуть государству, занимает 285 страниц.
Решение касается закупок, связанных с системой е-талонов а также с закупками новых транспортных средств. С помощью цепочки фиктивных компаний конечная цена полученных Rīgas satiksme продуктов увеличилась в несколько раз. СГД уверено, что руководство Rīgas satiksme не могло не знать о коррупционных сделках.
СГД также проверяло деятельность многочисленных консультантов, которые якобы фиктивно выполняли работу в Rīgas satiksme. По поводу этих случаев уже новое руководство Rīgas satiksme обратилось в суд - против прошлых руководителей компании.
С началом этого уголовного процесса Андрис Америкс ушел с поста вице-мэра Риги, а Нил Ушаков вскоре был отстранен от должности министром самоуправлений. На данный момент оба бывших градоначальника занимают должности депутатов Европарламента.