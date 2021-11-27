Выявлено 919 новых случаев Covid-19. Умерли 17 человек, двое - младше 40 лет

Умершие входили в возрастные категории от 20 до 99 лет:

один человек в возрасте от 20 до 29 лет;

один человек в возрасте от 30 до 39 лет;

два человека в возрасте от 50 до 59 лет;

четыре человека в возрасте от 60 до 69 лет;

четыре человека в возрасте от 70 до 79 лет;

четыре человека в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Таким образом, с начала пандемии зарегистрировано одиннадцать смертей в возрастной группе от 20 до 29 лет.

15 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. Два человека были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 571 человек не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 348 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 678,9 до 652,3 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 9%. Было сделано 10 245 тестов.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 251 925 человек.

Общее количество умерших пациентов с Covid-19 достигло 4130 человек.

Вакцинация

На сегодняшний день бустерную вакцину от Covid-19 в Латвии получили 60 700 человек, или 3,2% населения страны, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

В пятницу прививки получили не менее 10 599 человек, в том числе 1653 сделали первую прививку, 5 343 человека завершили процесс вакцинации, в том числе 802 привились однократной вакциной Johnson&Johnson, а 3603 человека получили дополнительную дозу вакцины от Covid-19 для укрепления иммунитета.

Всего за последнюю рабочую неделю в Латвии было вакцинировано около 54 900 человек, из которых примерно 8 800 получили первую прививку, около 30 100 завершили вакцинацию и около 15 900 получили третью вакцину. Эти данные еще могут измениться.