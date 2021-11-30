Украина предупредила о возможном вторжении российских войск

По словам Кулебы, у границы с Украиной размещены предположительно 115 тысяч российских военнослужащих. За несколько дней до этого в Украине говорили о 92 тысячах военнослужащих. Независимой проверке эти данные не поддаются. "Ситуация выглядит очень пасмурно", - сказал министр на онлайн-брифинге в Киеве. Он отметил, что большая часть военной техники находится вблизи Украины с весны, в том числе танки, артиллерия, самолеты. По данным украинских властей, на границе и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма размещено "много военной техники, не предназначенной для обороны". "К примеру, мы видим ракетные комплексы и оборудование для блокировки радиосвязи", - сообщил Кулеба.

"Совместная проблема"

Глава МИД Украины также отметил, что в случае вторжения РФ, военные действия будут происходить и в Черном море, поэтому агрессивное поведение России - это проблема не только Украины, но и ее ближайших соседей и партнеров. "Потенциальная военная операция, предпринятая Россией, будет включать большой сегмент военных действий в Черном море, - сказал Кулеба. - Поэтому Румыния и другие черноморские партнеры, на наш взгляд, должны быть так же обеспокоены планами России, как и Украина, и быть привержены сдерживанию России, как и мы. Это наша совместная проблема”.

С конца октября в западных СМИ стали появляться сообщения о наращивании Россией военного присутствия вдоль границ Украины. В последний раз аналогичное происходило весной 2021 года и также вызвало серьезную озабоченность в мире. Но если события весной были расценены как демонстрация силы, то нынешняя ситуация может быть подготовкой к фактическому вторжению в Донбасс на востоке Украины, считают спецслужбы США.