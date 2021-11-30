Вт, 30.11.2021
Как мне кажется, есть какая-то установка, что я нежелательный артист, видимо, попал в какой-то список. Я слышал, что есть списки артистов - желтые и красные. Желтые - это "непонятно", красные - это те, кто под запретом. Руслан Белый, комик
Руслан Белый, комик

Зеленые инвестиции для более чистого будущего Европы

ФОТО: Pixabay

Пока мировые лидеры на конференции ООН по изменению климата в Глазго обсуждают, как совместными усилиями остановить потепление планеты, Европейский союз (ЕС) уже взял на себя обязательство принять меры во имя будущего Земли. 27 стран блока поставили цель сделать Европу первой климатически нейтральной частью мира к 2050 году, и это, несомненно, повлияет на каждого из нас - как в плане изменения привычек, так и в предоставлении новых, почти безграничных возможностей для самовыражения и выбора профессии.

Климатическая нейтральность означает, что объем парниковых газов, которые мы коллективно производим, не превысит того, что экосистемы могут естественным образом поглотить и переработать. Поэтому давайте по крайней мере в Европе позаботимся о том, чтобы люди не продолжали нагревать атмосферу, и тем самым предотвратим развитие наихудших сценариев. Они действительно пугают и могут привести как к резкому сокращению человеческой популяции, так и к тому, что сама планета станет неприятным местом для жизни. Южные регионы могут превратиться в бесплодные пустыни из-за жары, прибрежные районы будут "поглощены" тающими ледниками, а экстремальные климатические явления в виде сильных штормов, волн жары и холода и разрушительного града станут более частыми. Вместе с тем производство продуктов питания будет становиться все более сложной задачей, а повседневная жизнь грозит превратиться в борьбу за выживание.

Чтобы не допустить этого сценария, ЕС уже взял "зеленый курс" и работает над сокращением выбросов. В июле Европейская комиссия (ЕК) приняла пакет предложений по обеспечению готовности климатической, энергетической, транспортной и налоговой политики ЕС к сокращению к 2030 году выбросов парниковых газов по меньшей мере на 55% относительно уровня 1990 года. Для достижения этой задачи имеется целый ряд инструментов, направленных на изменение привычек людей, продвижение использования дружественных технологий и защиту окружающей среды.

Триллион евро для климата

Для достижения европейских целей зеленого курса ЕК обязалась мобилизовать не менее 1 триллиона евро устойчивых инвестиций в течение следующих десяти лет. В рамках зеленого курса ЕК разработала Европейский инвестиционный план зеленого курса (EGDIP), также известный как Инвестиционный план устойчивой Европы (SEIP). Этот план включает Механизм справедливого перехода, цель которого - обеспечить честный и справедливый переход к зеленой экономике. Этому будет способствовать программа InvestEU, которая обеспечит существенное долгосрочное финансирование ЕС, привлекая значительные частные и государственные ресурсы. Регламент InvestEU предусматривает, что фонд InvestEU будет предоставлять не менее 30% от общего объема инвестиций для достижения климатических целей. В дополнение к Фонду справедливого перехода и механизму кредитования государственного сектора была создана специальная схема справедливого перехода, которая позволит получить дополнительные инвестиции для территорий справедливого перехода.

В январе следующего года ЕК планирует опубликовать правила определения зеленых инвестиций, что сделает критерии приемлемости более четкими для претендентов на получение помощи. Инвесторам также будет легче понять, какие проекты соответствуют критериям зеленых инвестиций.

Эти условия будут определены Положением о таксономии, которое будет включать четкую и подробную систему классификации для финансовых учреждений при принятии инвестиционных решений. Оно предусматривает, что деньги должны направляться в первую очередь на проекты, отвечающие целям зеленого курса ЕС.

Уже сегодня известно, что Положение о таксономии будет применяться по меньшей мере к девяти секторам. Все они также затрагивают граждан и предприятия Латвии. Этими секторами являются сельское и лесное хозяйство, охрана окружающей среды и лесовосстановление, промышленное производство, энергетика, водоснабжение, канализация, утилизация отходов и рекультивация, транспорт, строительство и недвижимость, информация и связь, профессиональная, научная и техническая деятельность. Вполне вероятно, что в будущем тем, кто работает в этих областях, потребуется план устойчивого управления наряду с бизнес-планом, в котором будут учтены инвестиции в соответствии с концепцией зеленого курса.

Положение коснется и некоторых дополнительных категорий. К ним относятся финансы и страхование, образование, здравоохранение и социальная деятельность, искусство, развлечения и досуг.

Возможности для жителей и предприятий

Однако Положение о таксономии не следует рассматривать как бюрократическое препятствие для роста. Наоборот. Определяя четкие правила игры, ЕК создает условия для привлечения частных денег. В первую очередь чтобы банки и инвестиционные фонды вкладывали больше средств в финансирование устойчивых и экологичных решений. Это означает, что физические и юридические лица могут рассчитывать на более выгодные условия лизинга, например, при покупке электромобиля и на более выгодное кредитное соглашение, если деньги будут инвестированы в установку солнечных батарей или ветровых турбин.

Это однозначный сигнал для предпринимателей - если вы собираетесь изобрести новый продукт или решение, особенно стоит подумать о тех, которые принесут пользу человечеству и окружающей среде - к примеру, сократят объем выбросов газов, позволят более эффективно вырабатывать электроэнергию из возобновляемых источников, очистят природу от загрязнений или помогут людям в повседневной жизни наносить меньше вреда планете.

Положение о таксономии также внесет изменения в порядок финансирования сельского хозяйства. Хотя в настоящее время планируется применять его только к очень крупным предприятиям, которых в Латвии нет, не исключено, что условия будут скорректированы, поскольку сельское хозяйство является одним из основных загрязнителей и в небольших государствах-членах ЕС. В Латвии оно является вторым по величине источником выбросов парниковых газов, в 2018 году на его долю приходилось 22,3% всех газов, вызывающих потепление атмосферы в стране. Если ничего не предпринять, то в ближайшие десятилетия именно сельское хозяйство станет у нас крупнейшим загрязнителем атмосферы.

ФОТО: Пресс-фото

Статья подготовлена в рамках проекта #RītdienasEs, реализованного при финансовой поддержке Европейского союза.


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