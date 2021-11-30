Зеленые инвестиции для более чистого будущего Европы

Триллион евро для климата

Для достижения европейских целей зеленого курса ЕК обязалась мобилизовать не менее 1 триллиона евро устойчивых инвестиций в течение следующих десяти лет. В рамках зеленого курса ЕК разработала Европейский инвестиционный план зеленого курса (EGDIP), также известный как Инвестиционный план устойчивой Европы (SEIP). Этот план включает Механизм справедливого перехода, цель которого - обеспечить честный и справедливый переход к зеленой экономике. Этому будет способствовать программа InvestEU, которая обеспечит существенное долгосрочное финансирование ЕС, привлекая значительные частные и государственные ресурсы. Регламент InvestEU предусматривает, что фонд InvestEU будет предоставлять не менее 30% от общего объема инвестиций для достижения климатических целей. В дополнение к Фонду справедливого перехода и механизму кредитования государственного сектора была создана специальная схема справедливого перехода, которая позволит получить дополнительные инвестиции для территорий справедливого перехода.

В январе следующего года ЕК планирует опубликовать правила определения зеленых инвестиций, что сделает критерии приемлемости более четкими для претендентов на получение помощи. Инвесторам также будет легче понять, какие проекты соответствуют критериям зеленых инвестиций.

Эти условия будут определены Положением о таксономии, которое будет включать четкую и подробную систему классификации для финансовых учреждений при принятии инвестиционных решений. Оно предусматривает, что деньги должны направляться в первую очередь на проекты, отвечающие целям зеленого курса ЕС.

Уже сегодня известно, что Положение о таксономии будет применяться по меньшей мере к девяти секторам. Все они также затрагивают граждан и предприятия Латвии. Этими секторами являются сельское и лесное хозяйство, охрана окружающей среды и лесовосстановление, промышленное производство, энергетика, водоснабжение, канализация, утилизация отходов и рекультивация, транспорт, строительство и недвижимость, информация и связь, профессиональная, научная и техническая деятельность. Вполне вероятно, что в будущем тем, кто работает в этих областях, потребуется план устойчивого управления наряду с бизнес-планом, в котором будут учтены инвестиции в соответствии с концепцией зеленого курса.

Положение коснется и некоторых дополнительных категорий. К ним относятся финансы и страхование, образование, здравоохранение и социальная деятельность, искусство, развлечения и досуг.

Возможности для жителей и предприятий

Однако Положение о таксономии не следует рассматривать как бюрократическое препятствие для роста. Наоборот. Определяя четкие правила игры, ЕК создает условия для привлечения частных денег. В первую очередь чтобы банки и инвестиционные фонды вкладывали больше средств в финансирование устойчивых и экологичных решений. Это означает, что физические и юридические лица могут рассчитывать на более выгодные условия лизинга, например, при покупке электромобиля и на более выгодное кредитное соглашение, если деньги будут инвестированы в установку солнечных батарей или ветровых турбин.

Это однозначный сигнал для предпринимателей - если вы собираетесь изобрести новый продукт или решение, особенно стоит подумать о тех, которые принесут пользу человечеству и окружающей среде - к примеру, сократят объем выбросов газов, позволят более эффективно вырабатывать электроэнергию из возобновляемых источников, очистят природу от загрязнений или помогут людям в повседневной жизни наносить меньше вреда планете.

Положение о таксономии также внесет изменения в порядок финансирования сельского хозяйства. Хотя в настоящее время планируется применять его только к очень крупным предприятиям, которых в Латвии нет, не исключено, что условия будут скорректированы, поскольку сельское хозяйство является одним из основных загрязнителей и в небольших государствах-членах ЕС. В Латвии оно является вторым по величине источником выбросов парниковых газов, в 2018 году на его долю приходилось 22,3% всех газов, вызывающих потепление атмосферы в стране. Если ничего не предпринять, то в ближайшие десятилетия именно сельское хозяйство станет у нас крупнейшим загрязнителем атмосферы.

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