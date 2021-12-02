Елизавета II отвечает на звонки лишь двоих людей - кто они?
Выяснилось, что британская королева Елизавета II охотно берет трубку на звонки двух конкретных людей, сообщает Page Six.
Выяснилось, что британская королева Елизавета II охотно берет трубку на звонки двух конкретных людей, сообщает Page Six.
Ее телефон не удастся взломать даже, а дозвониться до нее смогут далеко не все. Королева берут трубку на звонки лишь двоих людей. В этом списке: ее дочь принцесса Анна и ее менеджер по скачкам Джон Уоррен.
Елизавета II настоящая фанатка лошадей. Королева посещает королевские скачки Royal Ascot аж с 1945 года - с 19 лет!