Чт, 2.12.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Елизавета II отвечает на звонки лишь двоих людей - кто они?

Королева Елизавета ФОТО: AFP/LETA

Выяснилось, что британская королева Елизавета II охотно берет трубку на звонки двух конкретных людей, сообщает Page Six.

Ее телефон не удастся взломать даже, а дозвониться до нее смогут далеко не все. Королева берут трубку на звонки лишь двоих людей. В этом списке: ее дочь принцесса Анна и ее менеджер по скачкам Джон Уоррен.

Елизавета II настоящая фанатка лошадей. Королева посещает королевские скачки Royal Ascot аж с 1945 года - с 19 лет!


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