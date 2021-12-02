В Сканстес откроется новый Lemon Gym. Стоимость - 750 000 евро
Сеть спортивных клубов Lemon Gym вложит 750 тысяч евро в новый фитнес-клуб в Риге, сообщили LЕТА в Lemon Gym.
Сеть спортивных клубов Lemon Gym вложит 750 тысяч евро в новый фитнес-клуб в Риге, сообщили LЕТА в Lemon Gym.
Новый спортивный клуб в микрорайоне Сканстес откроется весной. Средства вложены в покупку помещений и благоустройство клуба.
Как сообщила председатель правления управляющей сетью компании Impuls LTU Ингрида Дамулиене,
Его интерьер будет спроектирован в соответствии с новой концепцией, а в дополнительном тренажерном зале будет сауна. В клубе будет возможность групповых занятий.
Реагируя на спрос клиентов, Lemon Gym решил перейти на круглосуточный режим работы не только в Литве, но и во всех странах Балтии. Инвестиции для перехода в этот режим составят 350 000 евро.