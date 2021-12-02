Чт, 2.12.2021
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Юрий Хованский, видеоблогер

В Сканстес откроется новый Lemon Gym. Стоимость - 750 000 евро

Спортивный зал. Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

Сеть спортивных клубов Lemon Gym вложит 750 тысяч евро в новый фитнес-клуб в Риге, сообщили LЕТА в Lemon Gym.

Новый спортивный клуб в микрорайоне Сканстес откроется весной. Средства вложены в покупку помещений и благоустройство клуба.

Как сообщила председатель правления управляющей сетью компании Impuls LTU Ингрида Дамулиене,

площадь нового спортивного клуба составит более 1500 квадратных метров.

Его интерьер будет спроектирован в соответствии с новой концепцией, а в дополнительном тренажерном зале будет сауна. В клубе будет возможность групповых занятий.

Реагируя на спрос клиентов, Lemon Gym решил перейти на круглосуточный режим работы не только в Литве, но и во всех странах Балтии. Инвестиции для перехода в этот режим составят 350 000 евро.


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