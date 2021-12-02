В Сканстес откроется новый Lemon Gym. Стоимость - 750 000 евро

Новый спортивный клуб в микрорайоне Сканстес откроется весной. Средства вложены в покупку помещений и благоустройство клуба.

Как сообщила председатель правления управляющей сетью компании Impuls LTU Ингрида Дамулиене,

площадь нового спортивного клуба составит более 1500 квадратных метров.

Его интерьер будет спроектирован в соответствии с новой концепцией, а в дополнительном тренажерном зале будет сауна. В клубе будет возможность групповых занятий.