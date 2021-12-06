Экспресс-поезда по маршруту Рига - Резекне будут курсировать ежедневно

Расширяя возможности транспортного сообщения для жителей Резекне и окрестностей города, поезд, который до сих пор курсировал по маршруту Рига-Резекне только по субботам и воскресеньям, будет отправляться из Риги каждый день в 12:01 и из Резекне - в 15:16. Поезд останавливается на станциях "Огре", "Айзкраукле", "Плявиняс", "Крустпилс", "Виляны" и "Резекне 2". Время в пути из Риги - 2 часа 45 минут, а из Резекне - 2 часа 44 минуты.

Чтобы жителям было удобнее и быстрее добраться до Индры и из Индры до Риги, поезд Рига - Краслава, который по четвергам и пятницам отправляется из Риги в 16:31, теперь будет следовать до Индры. Время прибытия в Индру - 20:10. Утренний поезд из Индры по пятницам и субботам будет отправляться в 5:23, в Ригу прибудет в 9:00 (отправление из Краславы в 5:47).