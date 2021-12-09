Обострение в Украине: Байден созвонится с лидерами восточноевропейских стран НАТО

Байден "созовет звонок с лидерами Бухарестской девятки - стран-участниц восточного фланга НАТО, чтобы проинформировать их о своем телефонном разговоре с президентом Путиным, услышать их перспективы о нынешней ситуации и безопасностью и подчеркнуть уверенность Соединенных Штатов в трансатлантической безопасности", говорится в сообщении НАТО.

Бухарестская группа состоит из Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.

Беседа состоится на фоне напряженности между Западом и Россией - Западные страны заявляют, что они серьезно обеспокоены в связи с тем, что приблизительно 100 тыс. российских военных сконцентрированы недалеко от границы страны с Украиной, сообщает BNS.

Москва заявляет, что были мобилизованы дополнительные силы, чтобы помешать Украине присоединиться к военному альянсу НАТО под руководством США, хотя Украина в данный момент далека от присоединения к этой группировке.