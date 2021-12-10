Тарифы на природный газ Latvijas gāze с января вырастут на 54% - 93%
С 1 января 2022 года тарифы на природный газ AS Latvijas gāze для домохозяйств вырастут на 54,2% - 93%, говорится в сообщении в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
С 1 января 2022 года тарифы на природный газ AS Latvijas gāze для домохозяйств вырастут на 54,2% - 93%, говорится в сообщении в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Для домохозяйств, потребляющих до 250 кубометров природного газа в год, дифференцированный окончательный торговый тариф с налогом на добавленную стоимость (НДС) и акцизом в первом полугодии 2022 года вырастет на 54,2% - с 0,71472 евро за кубометр до 1,10209 евро за кубометр, а для тех, кто потребляет от 250 до 500 кубометров, окончательный тариф вырастет на 66,9% - с 0,57912 евро за кубометр до 0,96649 евро за кубометр.
Если потребление составляет от 500 до 25 000 кубометров природного газа в год, окончательный тариф вырастет на 93% - с 0,41668 евро за кубометр до 0,80405 евро за кубометр.
Фиксированная часть платы за природный газ останется в первом полугодии без изменений и составит 3,27 евро в месяц,
Представители Latvijas gāze указывают, что с 1 января 2022 года повышение цены на природный газ для домохозяйств, покупающих природный газ по регулируемому тарифу, будет меньше, чем общее повышение цены на природный газ на рынке.
По данным компании, в первой половине 2022 года окончательные тарифы на продажу природного газа населению вырастут на 3,8 цента за потребленный киловатт-час (кВтч) в зависимости от потребления, включая НДС и акциз, если природный газ используется в качестве топлива. Например, домохозяйство, которое использует природный газ для приготовления пищи и потребляет четыре кубических метра в месяц, будет иметь среднемесячный платеж около 7,67 евро вместо прежних 6,12 евро.
Почему?
Представители Latvijas gāze отмечают, что, учитывая привязку цен на природный газ в Латвии к индексам бирж природного газа в Западной Европе, экономические и геополитические события на этих рынках, которые привели к резкому росту цен на природный газ уже с апреля 2021 года, влияют и на расходы на газ жителей Латвии.
"Холодная зима в первом квартале 2021 года, послекризисное восстановление экономики привели к быстрому увеличению спроса на природный газ не только в Европе, но и во всем мире, особенно на азиатских рынках, что привело к увеличению цен на газ до рекордных высот," - заявили представители компании.
Общая сумма платежа за природный газ для домохозяйств состоит из пяти компонентов:
Тарифы для потребителей природного газа с годовым потреблением до 25 тысяч кубометров меняются дважды в год - 1 января и 1 июля.