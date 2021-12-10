Тарифы на природный газ Latvijas gāze с января вырастут на 54% - 93%

Для домохозяйств, потребляющих до 250 кубометров природного газа в год, дифференцированный окончательный торговый тариф с налогом на добавленную стоимость (НДС) и акцизом в первом полугодии 2022 года вырастет на 54,2% - с 0,71472 евро за кубометр до 1,10209 евро за кубометр, а для тех, кто потребляет от 250 до 500 кубометров, окончательный тариф вырастет на 66,9% - с 0,57912 евро за кубометр до 0,96649 евро за кубометр.

Если потребление составляет от 500 до 25 000 кубометров природного газа в год, окончательный тариф вырастет на 93% - с 0,41668 евро за кубометр до 0,80405 евро за кубометр.

Фиксированная часть платы за природный газ останется в первом полугодии без изменений и составит 3,27 евро в месяц,

за разрешенную нагрузку от 6,1 до 10 кубометров в час - 8,99 евро в месяц,

от 10,1 до 16 кубометров в час - 14,36 евро в месяц,

от 16,1 до 25 кубометров в час - 21,91 евро в месяц,

от 25,1 до 40 кубометров в час - 32,55 евро в месяц.

Представители Latvijas gāze указывают, что с 1 января 2022 года повышение цены на природный газ для домохозяйств, покупающих природный газ по регулируемому тарифу, будет меньше, чем общее повышение цены на природный газ на рынке.

По данным компании, в первой половине 2022 года окончательные тарифы на продажу природного газа населению вырастут на 3,8 цента за потребленный киловатт-час (кВтч) в зависимости от потребления, включая НДС и акциз, если природный газ используется в качестве топлива. Например, домохозяйство, которое использует природный газ для приготовления пищи и потребляет четыре кубических метра в месяц, будет иметь среднемесячный платеж около 7,67 евро вместо прежних 6,12 евро.

Почему?

Представители Latvijas gāze отмечают, что, учитывая привязку цен на природный газ в Латвии к индексам бирж природного газа в Западной Европе, экономические и геополитические события на этих рынках, которые привели к резкому росту цен на природный газ уже с апреля 2021 года, влияют и на расходы на газ жителей Латвии.

"Холодная зима в первом квартале 2021 года, послекризисное восстановление экономики привели к быстрому увеличению спроса на природный газ не только в Европе, но и во всем мире, особенно на азиатских рынках, что привело к увеличению цен на газ до рекордных высот," - заявили представители компании.

Общая сумма платежа за природный газ для домохозяйств состоит из пяти компонентов:

цены на природный газ, на которую влияют колебания цен на мировых рынках, платы за услуги передачи, услуги распределения, акциза и налога на добавленную стоимость, регулируемых государством.